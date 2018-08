Letošnji Črnfest pričakuje sedem tisoč obiskovalcev

8.8.2018 | 13:20

Z lanskega festivala... (Foto: JK Design in AvLab)

Črnomelj - Festival dobre glasbe, hrane, gledališča, smeha in otroškega rajanja se hitro približuje in čez dober teden dni se bo že začel pester program letošnjega Črnfesta, ki bo trajal vse tja do 1. septembra.

Klub belokranjskih študentov, Mladinski kulturni klub Bele krajine in Mladinski center BIT so za 11. Črnfest pripravili pester nabor koncertov, na katerih se bodo predstavili Big Foot Mama, Mrfy, Tabu, TBF, Koala Voice, Nipke, Trkaj in mnogi drugi.

Program so dopolnili s številnimi športnimi aktivnostmi, predstavami za otroke, predavanji, filmskim večerom, kulinaričnim dogodkom in delavnicami. Obiskovalcem bo na voljo košarkarski turnir, frizbi turnir, odbojka na mivki, zorbing in tekmovanje na prvi plezalni steni na reki v Sloveniji. Gledališka skupina KBŠ se na odrske deske vrača s predstavo Zofija, s katero bodo gledalci skozi smeh, solze, ples in spletke spoznali preteklost Črnomlja pred 790-imi leti. Da bo odmeval tudi otroški smeh, bosta poskrbeli predstavi Zeleni škrat Ariel in Pika gre v šolo, za gurmane bo poskrbela veganska kuharska delavnica z Veganiko in za lačna usta Dobrote iz Črne kuhinje. Brez smeha seveda ne bo šlo, saj prihaja Jure Ivanušič, ki bo obiskovalce skozi šale in anekdote popeljal skozi zgodovino glasbe - od kamene dobe do Rolling Stonesov.

Črnfest bo potekal na različnih lokacijah, od odra na Trgu svobode v Črnomlju, igrišča na Majerju, Kulturnega doma Črnomelj, Petrovega trga, Kozolca nad Piccolom, Kampa Podzemelj, Big Berrya v Primostku do nepogrešljivega črnomaljskega grajskega atrija.

Vodja festivala Jure Kuhar je prepričan, da bo letošnji Črnfest stopil še kakšno stopničko višje. Poudarja, da festival brez takšne ekipe, ki ga soustvarja, ne bi obstajal in da je za organizacijo potrebno veliko odrekanja in medsebojnega razumevanja, ki pa med ekipo vlada brezpogojno.

Organizatorji se začetka že veselijo, pričakujejo pa okoli 7000 ljudi. Ob tem so opozorili, da bo na dan glavnega dogodka, od petka, 17. avgusta, od 12. ure do sobote, 18. avgusta, prav tako do 12. ure, zaprto mestno središče.

Program najdete v priponki spodaj in na naši povezavi Namig za premik.

M. M.