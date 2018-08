Avstralec je bil za mladega Novomeščana premočen

8.8.2018 | 19:30

Ognjen Lazarević je prvenstvo končal v prvem krogu.

Bil je edini slovenski predstavnik.

Novo mesto, Bangkok - Te dni v tajski prestolnici poteka otroško svetovno prvenstvo v tajskem boksu, na katerem je kot edini slovenski predstavnik nastopil tudi Novomeščan Ognjen Lazarević. Zanj je bilo to prvo veliko tekmovanje, ki pa ga je končal že v prvem krogu.

Mladi Novomeščan se je v prvem krogu pomeril z Avstralcem grških korenin Stefanom Stamatakosom, ki ima za sabo nekaj manj kot 50 dvobojev, med njimi tudi nekaj profesionalnih. »Toda Ognjen se ni ustrašil favoriziranega Avstralca in je v ringu nastopil zelo pogumno. Avstralec je seveda izkoriščal prednost v izkušnjah, razponu in višini ter prišel do soglasne sodniške zmage s 30:27, vendar je Ognjen pokazal veliko,« so sporočili s Slovenske zveze tajskega boksa.

Kljub izpadu v četrtfinalu prvenstva zanj še ni bilo konec. Nastopil je še v tekmovanju tajskega borilnega plesa Wai Kru. V kategoriji do 14. leta starosti je prišel do drugega kroga. »Na sploh so tekmovanja potekala bolj v duhu sodelovanja kot konkurenčnosti. Za otroke je bilo res izjemno poskrbljeno. Poudarek je na druženju in prijateljstvu otrok, njihovih staršev in trenerjev,« je poudaril predsednik Slovenske zveze tajskega boksa Iztok Vorkapić.

Kot pravijo na zvezi, je na prvenstvu na Tajskem nastopilo kar 850 otrok iz vsega sveta. Naslednje otroško prvenstvo bo v drugo leto v Turčiji.

R. N., foto: SZT

