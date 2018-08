Traktorist huje poškodovan

8.8.2018 | 18:10

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj popoldan so bili policisti PP Grosuplje obveščeni o nesreči voznika traktorja v naselju Vrhpolje pri Šentvidu. Po do sedaj zbranih obvestilih so ugotovili, da je 61-letni traktorist s pripetim priklopnikom, na katerem je bil naložen krompir v zabojnikih, vozil po travniku. Ko je zapeljal po klancu navzdol, je priklopnik pričel potiskati traktor, zaradi česar se je prevrnil, voznik pa je padel iz kabine. V nesreči je utrpel hude telesne poškodbe, danes poročajo z ljubljanske policijske uprave.

Nesreča na Trgu svobode

Na Trgu svobode v Sevnici sta danes okoli 13.20 trčili osebni vozili, v nesreči je bila ena oseba poškodovana, poročajo dežurni v brežiški izpostavi ReCO. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in nudili pomoč avtovleki pri nakladanju vozil. Reševalci NMP Sevnica so poškodovano osebo oskrbeli in jo prepeljali v UC SB Brežice.

Jutri brez el.energije

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 7.30 do 14. ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽ;

- od 7.30 do 8.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. URŠULA na izvodu 2. PROTI GRČ VRHU-DOLINA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo jutri od 8. ure do 13.30 prekinjena dobava električne energije tistim, ki so oskrbovani iz TP PAUNOVIČI, TP ŽUNIČI, TP MILIČI.

Elektro Celje, Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog pa obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.15 do 14.15 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz SELSKA GORA.

M. M.