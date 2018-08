Veronika Cukrov: Politika ni igra, ampak resen posel*

9.8.2018

Veronika Cukrov (Foto: Mediaspeed)

Že dolgo uspešno delujete na področju publicistike in prava, s posebnim poudarkom na družbenih dogajanjih, tudi na svetovnem podiju. Prvo knjigo ste izdali že v osnovni šoli, kmalu bo ugledala luč sveta vaša nova knjiga.

Ne glede na koalicijo, ki se bo oblikovala v Sloveniji in aktualna dogajanja, me zanima, kakšne kvalitete bi po vaši oceni morali imeti ministri za uspešno doseganje ciljev Vlade?

Če bi bila država res zgolj večje podjetje, s prihodki, odhodki in cilji, bi jo morda znal uspešno voditi dober podjetnik. Ta brezosebni, “biznis” pristop k vodenju države pa je čisto nasprotje tega, kar je pred tisoče leti predlagal Platon; družbo naj bi po njegovem vodili filozofi na podlagi svoje modrosti, ti pa bi bili za razliko od drugih kategorij prebivalstva prikrajšani za pravico do zasebne lastnine. Nasploh menim, da je najpomembneje, da funkcionar premore visoko moralno integriteto. Tudi ministri bi morali biti skromni ter se zavedati, da so uslužbenci ljudstva, ne obratno.

Menite, da mora biti posameznik že pred odhodom v politiko finančno uspešen? Bo tak posameznik manj zlorabljal oblast?

Razlog, da smo dandanes prepričani, da mora biti politik finančno uspešen pred odhodom v politiko, je po mojem mnenju predvsem meritokracija; gre za prevladujočo ideologijo, ki predvideva, da vsak na trgu delovne sile na podlagi svojega dela ter talenta dobi toliko, kot si zasluži. Finančni neuspeh je v današnjih časih izrazito nepravično obravnavan kot znak osebnostne nevrednosti, saj meritokracija dobesedno pomeni “vladavina vrednosti”; na vrhu naj bi bili torej tisti, ki so tega vredni. Meritokracija tudi ni vedno realnost, ki jo v praksi izkušamo; obstaja veliko spremenljivk, ki vplivajo na uspeh posameznika, če ne drugega “malo posojilo” v vrednosti miljona dolarjev, ki ga je Trump prejel od svojega očeta. Ne strinjam se nujno s tezo, da bo premožen človek manj skorumpiran politik ter posledično bolj neodvisen, menim namreč, da je pohlep osebnostna lastnost, ki se ne ozira na dejansko finančno stanje, temveč zgolj potrebo po čedalje večjem imetju.

Kakšne osebne karakteristike torej bi po vaši oceni morali imeti bodoči ministri?

Po mojem mnenju mora imeti politik kvalitete močne empatije, odprtosti ter pravičnosti, žal pa ni objektivnega, preverljivega pravila na podlagi katerega bi volivci lahko ocenili, kateri posamezniki se bodo izkazali kot najbolj primerni za vrh piramide družbene moči.

*Winston Churchill

K. E.