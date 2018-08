Starejši in oboleli potrebujejo pomoč

9.8.2018 | 07:00

Sinoči ob 22.00 uri so v ulici Na žago v Šentjerneju gasilci PGD Šentjernej nudili pomoč pri odpiranju vrat stanovanjskega objekta, v katerem se je nahajala starejša onemogla oseba. Oseba je uspela vrata odpreti sama. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo pregledali na kraju.

Ob 22.50 so tudi na Drski v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto nudili pomoč pri odpiranju vrat stanovanjskega objekta.

Ponoči ob 1.08 pa so v Koštialovi ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto pomagali pri dvigu starejše obolele osebe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽ;

- od 7.30 do 8.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. URŠULA na izvodu 2. PROTI GRČ VRHU-DOLINA.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8.00 do 13.30 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PAUNOVIČI, TP ŽUNIČI, TP MILIČI.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8.15 do 14.15 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz SELSKA GORA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Črešnjice med 8. in 10. uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Jelše vas izvod Gorica desno med 8. in 10. uro, Veliko Mraševo Vrti izvod Jalovec med 10.30 in 12. uro ter Podbočje izvod Kovačič žaga med 12. in 13. uro.

M. K.