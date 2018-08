Po desetih letih le uredili priključek na oskrbovalno cesto

9.8.2018 | 08:50

Urejenega priključka na oskrbovalno cesto iz Dobruške vasi proti vzhodnemu delu škocjanske občine so se uporabniki razveselili. Dočakali so ga po desetih letih!

Dobruška vas - Ob izgradnji avtoceste so Škocjančani vztrajali, da jim Dars uredi t.i. povezovalno oz. oskrbovalno cesto ob avtocesti od Dobruške vasi proti Bučki, ki za prebivalce vzhodnega dela občine ter tudi voznike iz sevniškega konca pomeni bližnjico do avtocestnega priključka.

V celoti jo je financiral Dars. Čeprav je široka le tri metre in ima štiri mostove, namenjena pa je osebnim avtomobilom in ne tovornemu prometu, je za mnoge nepogrešljiva. A kaj, ko je od vsega začetka, to je že kar deset let, ostal neurejen uvoz oz. dostop do glavne ceste, pred nadvozom nad avtocesto: bil je makadamski, poln lukenj, strm, ovinkast. Ker je zraven še cesta do bližnjega romskega naselja, je bilo na prvi pogled kar težko najti pravo smer. Od nedavnega je stanje boljše.

Urejen je tudi uvoz v romsko naselje.

Dars je v sklopu spomladanske obnove delov odseka dolenjske avtoceste Drnovo - Dobruška vas zgledno uredil omenjeni priključek.

Kot so povedali za Dolenjski list, je pogodbeni izvajalec del, to je CGP d.d., razširil obstoječi priključek na državno cesto z navezavo na obstoječi pločnik ter jekleno varnostno ograjo. Klančino so znižali, cesto asfaltirali, uredili odvodnjavanje, postavili novo varnostno ograjo ter signalizacijo. Lepo je urejen tudi dovoz do bližnjega romskega naselja.

Kot je povedal Zvonko Petelin iz škocjanske občinske uprave, je dovoz zdaj lažji in varen, ne le za voznike, ki tu iščejo bližnjico, ampak tudi za kmete, ki imajo parcele ob avtocesti, ter za vzdrževalna dela ob avtocesti - košnjo, ureditev odvodnjavanja, postavitev zbiralnikov vode itd.

Besedilo in foto: L. Markelj