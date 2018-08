Festival Seviqc se nadaljuje s koncertom Orchestra barocca San Marco

9.8.2018 | 10:10

Orchestra Barocca San Marco (Foto: spletna stran Seviqc Brežice)

Brežice - Festival stare glasbe Seviqc 2018, ki se je začel aprila, čakata letos še dva koncerta. Na praznično sredo, 15. avgusta, bo tako v dvorani brežiškega gradu nastopil italijanski oziroma pordenonski baročni orkester Orchestra barocca San Marco, festival bodo 25. avgusta končali s koncertom oziroma hrvaškim Projektom Lazarus.

Umetniški vodja in direktor festivala Seviqc Brežice Klemen Ramovš je na novinarski konferenci v Brežicah povedal, da je Orchestra barocca San Marco zasedba s historičnimi glasbili, ki jo je spodbudila zamisel zdajšnjega umetniškega vodje glasbenega društva San Marco, maestra Diega Cala.

Orkester je "interpret klasičnih in baročnih partitur, prestižne dejavnosti, ki privlači izjemen uspeh", uporaba izvirnih glasbil pa orkestru pri izvedbi baročnih in klasičnih del omogoča ponudbo "vrhunske glasbene kulture".

Sestavljajo ga sopranistka Lucia Cortese, trobentača Diego Cal in Luca Del Ben, violinist Matteo Zanatto ter oboist in hkrati dirigent Paolo Faldi.

Orkester bo v Brežicah izvedel program, ki sloni na posvetni glasbi oziroma arijah in koncertih italijanskega skladatelja Antonia Vivaldija (1678-1741). "S sopranistko Lucio Cortese in solisti bo zaigral tipičen baročni koncert, ki bo občinstvo popeljal v Benetke 18. stoletja."

Uro pred koncertom prireditelji v dvorani brežiškega gradu pripravljajo še "koncertni predtakt" oziroma pogovor z nastopajočimi glasbeniki, je med drugim povedal Ramovš.

Festival stare glasbe Seviqc so sicer zasnovali leta 1982. Leta 1997 so ga iz Radovljice preselili v Brežice, leto kasneje so ga raztegnili na sosednje občine, še kasneje pa razširili po državi. Naziv Seviqc je skovanka iz latinščine "semper vita quam creata" in označuje glasbo večno živo, kot je bila ustvarjena.

Festival Seviqc sicer kljub okrnjenemu programu in manjšanju zanimanja občin soprirediteljic zanj ohranja kakovost ter hkrati s koncerti po gradovih in cerkvah predstavlja slovensko arhitekturno dediščino.

Letošnji koncertni niz bodo z nastopom hrvaškega Projekta Lazarus, ki bo s programom "Brevis et facilis psalmorum prinesel baročno osvežitev s Hvara", končali v Bistriškem gradu v Slovenski Bistrici. Koncerte festivala Seviqc so letos pripravili v občinah Brežice, Dolenjske Toplice in Slovenska Bistrica.

STA