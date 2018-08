Ne prehitro, policisti na 104 lokacijah merijo hitrost!

9.8.2018 | 10:35

Foto: PU Novo mesto

Novo mesto - Danes na območju PU Novo mesto poteka poostren nadzor v okviru vseevropske akcije Hitrost. "V okviru te akcije bomo tudi na območju PU Novo mesto vse do 12. avgusta preverjali ali vozniki upoštevajo omejitve hitrosti. Danes med 6. in 18. uro bomo na celotnem območju poostreno nadzirali upoštevanje omejitev hitrosti na skupno 104 nadzornih mestih," je sporočila Alenka Drenik, predstavnica za odnose z javnostmi na novomeški policijski upravi.

Lani in letos je na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto v 18 prometnih nesrečah s smrtnim izidom umrlo 19 ljudi. Neprilagojena hitrost ostaja med najpogostejšimi vzroki najhujših prometnih nesreč, saj je bila vzrok za kar 11 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 12 ljudi.

Na pot spočiti in v hladu

Ob vročini in povečani toplotni obremenitvi vse udeležence v cestnem prometu pozivamo k še večji previdnosti in strpnosti. Tistim, ki gredo na daljšo pot, svetujemo, da se na pot odpravijo spočiti in v hladnejših delih dneva. Ob prvih znakih utrujenosti naj vozilo na primernem mestu ustavijo in si odpočijejo.

Opozorilo k previdnosti in strpnosti namenjamo tudi tistim, ki bodo z avtomobilom premagovali le krajše razdalje v domačem okolju. Po ugotovitvah policistov so vozniki v domačem okolju pogosto manj previdni, manj so pozorni na ostale udeležence v prometu in morebitne spremembe prometne signalizacije. Na cestah je v tem obdobju veliko pešcev, kolesarjev in motoristov, ki spadajo med najranljivejše udeležence v prometu. Vozniki avtomobilov pri vožnji v domačem okolju pogosto ne uporabljajo smernikov in ob zavijanju levo je to lahko usodno za motorista ali kolesarja, ki pripelje iz nasprotne smeri. Prav tako je znano dejstvo, da telefoniranje med vožnjo bistveno zmanjša koncentracijo voznikov.

"Ponovno dodajamo, naj vozniki prilagodijo hitrost svoje vožnje veljavnim omejitvam, razmeram na cesti in svojim vozniškim izkušnjam. Za volan naj sedejo le trezni, tudi če imajo namen prevoziti le nekaj kilometrov."

Vročina in povečana toplotna obremenitev vplivata tudi na voznike enoslednih vozil. "Kolesarjem in motoristom prav tako svetujemo, da se izogibajo vožnji ob najbolj vročih delih dneva. Poskrbijo naj za svojo vidnost in skušajo predvideti ravnanja ostalih udeležencev v prometu – predvsem voznikov motornih vozil."

J. A.