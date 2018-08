Izsilil ga je; prijeli 16 tujcev; tatu zaradi nezanesljive vožnje ustavili na Primorskem

9.8.2018 | 12:20

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Sevniške policiste so včeraj nekaj pred 13. uro obvestili o prometni nesreči v Sevnici. Opravili so ogled in ugotovili, da jo je povzročil 25-letni voznik avtomobila, ki je zaradi neupoštevanja pravil o prednosti trčil v avtomobil, ki ga je vozil 38-letnik. Slednji se je v prometni nesreči lažje poškodoval, zato so ga reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo povzročitelju nesreče zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

16 prebežnikov

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Policijske postaje Črnomelj izsledili in prijeli 16 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z državljani Eritreje in Afganistana še niso zaključeni.

31-letnik v priporu

V ponedeljek je PU Ljubljana poročala o vlomu v hišo na območju Grosupljega, od koder so odpeljali tudi avtomobil Renault megane. Takrat še neznani osumljenec je med vikendom vlomil skozi vrata terase in vstopil v notranjost hiše, kjer je pregledal prostore ter ukradel dva prenosnika, dva zaboja piva in zavoj cigaret. Iz garaže je odpeljal osebni avtomobil Renault megane.

Seveda je nemudoma stekla preiskava. V ponedeljek dopoldan so policisti na območju Nove Gorice zaradi nezanesljive vožnje ustavili 31-letnika iz okolice Grosupljega. Med postopkom so ugotovili, da vozi ukradeno vozilo. Odvzeli so mu prostost in odredili pridržanje. V nadaljevanju so policisti PP Grosuplje na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri njem in zasegli dve rastlini prepovedane droge konoplje rastline. Osumljenega so včeraj s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor. Slednji je bil že obravnavan za premoženjska kazniva dejanja.

J. A.