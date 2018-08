Prešernova cesta živahno gradbišče

V tleh pripravljajo podlago za polaganje različnih vodov. (Foto: M. L.)

Tako nastaja parkirišče za avtodome. (Foto: M. L.)

Na gradbišču pripravljajo nekatere betonske sklope, ki jih potem strojno prenesejo tja, kjer jih dokončno vgradijo. (Foto: M. L.)

Brežice - Potem, ko je občina Brežice v poletnih mesecih začela prenavljati Prešernovo cesto v Brežicah, gradbinci delajo pospešeno, ker želijo narediti čim več, dokler so tla suha. Ob tem, da bodo preuredili cesto, bodo prenovili javno razsvetljavo in zagotovili kanalizacijo za padavinsko vodo.

Na Prešernovi cesti urejajo tudi postajališče za avtodome. Na voljo bodo štiri parkirna mesta s priključki za elektriko, vodo in odvajanje odpadnih vod.

Omenjeni naložbi bosta stali skupno 458.000 evrov

Prešernovo cesto preurejajo po dogovoru med občino Brežice in podjetjema HESS in INFRA kot investitorjema gradnje hidroelektrarne Brežice. Dogovor določa, da bodo po gradnji elektrarne obnovili ceste, poškodovane med to gradnjo, in celovita obnova Prešernove ceste je del tega dogovora.

