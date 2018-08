Pumptrack znova odprt

9.8.2018 | 14:45

Pumptrack je znova odprt za vse ljubitelje vožnje po zaviti stezi.

V sklopu projekta Učenje in gibanje za okolje so postavili tudi učilnico na prostem.

Mirna - Pred dnevi smo poročali, da je občina Mirna zaradi ozelenitve brežin zaprla pumptrack v športnem parku pri osnovni šoli. A včeraj so na spletni strani občine objavili novico, da se kolesarji, rolkarji, kotalkarji in drugi lahko ponovno vozijo po zaviti stezi.

Pumptrack je del projekta Učenje in gibanje za okolje, ki zajema še postavitev učilnice na prostem, poligona za motorične sposobnosti in ruskega kegljišča. »Projekt je zaključen, odpravljajo se še manjše pomanjkljivosti,« je danes povedala direktorica občinske uprave Tanja Šinkovec. Investicija je znašala okoli 130.000 evrov, od tega je občina okoli 90.000 evrov pridobila iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ostalo pa so zagotovili iz proračuna. Športni park tako vsako leto obogatijo s kakšno novo pridobitvijo. »Mirnčani radi gibajo, preživljajo precej časa na prostem, tako da je to ena nova pridobitev za vse generacije,« dodaja Šinkovčeva.

Naslednji teden bo občina objavila tudi razpis za izbiro izvajalca za preplastitev atletske steze, ki je že precej stara in jo sedaj pokriva leš. Bili so namreč uspešni na razpisu ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, od katerega so dobili nekaj manj kot 43.000 evrov. Na občini predvidevajo, da bodo investicijo jeseni zaključili.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija