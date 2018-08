Stoletnica Ana Blatnik

9.8.2018 | 13:30

Ana Blatnik je vitalna stoletnica.

Ana s hčerkam, vnukom in zetom

Rojstni dan je Blatnikovi prišel voščiti tudi topliški župan Jože Muhič.

Soteska - Ana Blatnik iz Soteske danes praznuje stoti rojstni dan. Ob častitljivem jubileju ji je skupaj s predstavniki društev, katerih članica je, prišel voščit tudi župan Dolenjskih Toplic Jože Muhič.

Ana se je rodila v vasi Struge v današnji občini Dobrepolje. Bila je 11. od 12 otrok, malo pred drugo svetovno vojno pa se je primožila v Sotesko. Večino vojne je preživela sama, saj so moža odvedli internacijo, po kapitulacije Italije pa se je takoj pridružil partizanom, tako da je Ana že mislila, da ga ni več med živimi. Med vojno je zaradi bolezni in pomanjkanja zdravil izgubila sina, njenega očeta in dva brata pa so ubili domobranci. Po vojni je rodila še dve hčerki, pri rojstvu prve bi skoraj umrla, poleg njiju ima še tri vnuke in tri pravnuke.

Blatnikova je izredno vitalna 100-letnica. Kot pripovedujeta njeni hčerki – s starejšo živi v Soteski – zvečine še vedno sama skrbi zase in tudi pomaga v gospodinjstvu. Je zelo bistrega duha, pozna vse slovenske politike in se brez težav pogovarja o aktualnih družbenih zadevah, le sluh ji malo nagaja. Malo pred 50. letom je zbolela za rakom ščitnice, a so bolezen zdravniki dovolj zgodaj odkrili, tako da je preživela tudi to preizkušnjo.

Kot dekle je v Ljubljani opravila gospodinjsko šolo, v Soteski pa je nato vrsto let delala kot prodajalka v mesnici, ki jo je v domači hiši vodil njen mož. Recepte za domače mesne specialitete danes obvlada njen vnuk Aleš, Ana pa je še vedno zelo spretna z nožem in mimogrede, kar med gledanjem skozi okno, zreže rezance, jo pohvali starejša hči. Od 1976 je vdova, a se nikoli ni zapirala med štiri stene. Vedno je bila zelo družabna in še danes gre rada na obisk k sosedi. Dolgoživost ima Ana tudi v genih, saj je njena mama doživela 97 let in bi jih še več, če ne bi zbolela za smrtonosno boleznijo.

Besedilo in fotografije: Boris Blaić

