Odstranili sršenje gnezdo

10.8.2018 | 07:00

Sinoči ob 20.10 uri so v naselju Vrhje, občina Brežice, gasilci PGD Obrežje iz podstrešja stanovanjskega objekta odstranili sršenje gnezdo.

Ob 20.34 so v Šentjurju na Polju, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli osebni avtomobil.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN 1 (NADOM);

- od 7:30 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRONOVO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRKA;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI CEROVEC.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL SEMIČ, izvod Novo naselje.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REPČE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 7.30 in 14.00 na območju TP Gorenji Mokronog, Gorenje Laknice, Bajhovec, Vrh nad Mokronogom, Srednje Laknice, Srednje Laknice 2, Škovec, Škovec Dolina.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Cirnik izvod Veliki Cirnik med 8:00 in 12:00 uro.

M. K.