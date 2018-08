Obnovili bodo šolsko igrišče

10.8.2018 | 10:00

Šolsko igrišče pri OŠ Veliki Gaber. (Foto: spletna stran občine Trebnje)

Trebnje - Občina Trebnje je bila uspešna na razpisu ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Nedavno so prejeli sklep o dodelitvi nekaj manj kot 43.000 evrov za obnovo športnega igrišča pri osnovni šoli Veliki Gaber. Na spletni strani občine so že objavili javno naročilo za izbiro izvajalca del. Na občini predvidevajo, da bo investicija zaključena še letos.

Obnovo šolskega igrišča so v preteklosti že prijavili na razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi, a so bili neuspešni. Pred nekaj tedni so se zato prijavili na razpis ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, od koder so dobili pozitiven odgovor.

Za potrebe razpisa so trebanjski občinski svetniki že na junijski seji sprejeli nekoliko spremenjen dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Obnova šolskega igrišča pri OŠ Veliki Gaber, kjer med drugim tudi piše, da se predvideva preplastitev atletske steze s tartanom. »Projekt je nujen, saj igrišče od izgradnje med leti 1969-1973 do danes ni bilo deležno večjih obnovitvenih del,« še piše v DIIP-u.

R. N.