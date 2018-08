Turistov vse več, ponudbe pa tudi

10.8.2018 | 11:00

Parkirna mesta za avtodome v Kostanjevici so dobro zasedena, občina pa bi rada uredila čisto pravo postajališče zanje. (Foto: B. B.)

Kostanjevica na Krki - Na Občini Kostanjevica na Krki so nameravali v teh dneh objaviti razpisa za izvedbo postajališča za avtodome, a se je zataknilo. Del zemljišča, na katerem bi gradili, je namreč v lasti ministrstva za infrastrukturo, kjer zadržkov za prenos sicer nimajo, a bodo birokratski mlini, kot kaže, mleli še nekaj časa.

V Kostanjevici so lani ob plaži pri severnem mostu uredili že pet parkirnih mest za avtodome, ki so v poletni sezoni redno zasedena, o čemer smo se lahko prepričali tudi ob našem obisku. Zdaj bi radi to območje razširili in uredili čisti pravo postajališče za avtodome z oskrbno ploščadjo. Projekt je pripravljen, pravi župan Ladko Petretič, urediti pa morajo še lastništvo.

Občina tako predvideva ureditev postajališča za dodatnih 12 avtodomov, zgradili pa bi tudi oskrbno ploščad z avtomati za vodo, elektriko in izliv fekalij, ki bi jo lahko uporabljali tudi turistični avtobusi. Do postajališča bo treba napeljati tudi komunalno infrastrukturo, vrednost projekta pa je ocenjena na okoli 110.000 evrov.

»Turizma je na Kostanjevici iz leta v leto več. Kopališče je v sezoni polno, sploh ob koncih tedna. Tako postajališče nujno potrebujemo, denar zanj pa je v proračunu že rezerviran,« pravi Petretič, ki upa na čimprejšnji razplet na ministrstvu.

Pozitivni premiki

Sicer pa se je v zgodbi o kostanjeviškem turizmu letos zgodilo kar nekaj pozitivnih premikov. Trije domačini so pred nekaj tedni ponovno odprli picerijo na otoku, že ob začetku poletja pa tudi Beach bar ob plaži. Gostilno Štravs je pred kratkim prevzel gostilničar Rok Vovko z Rateža, ki je že tudi nekoliko obogatil ponudbo in ob koncih tedna ponuja tudi hrano, na bolje pa se premika tudi zgodba s Kmečkim hramom. »Gostinska ponudba se je kar izboljšala, zdaj pa moramo še spodbuditi meščane, da polepšajo mesto,« pravi župan.

Aktivna je tudi občina. Pred dnevi se je končal prenos lastništva t. i. prireditvenega otoka, ki ga je v zameno za druga zemljišča in nekaj doplačila na občino prenesla novomeška škofija. Tam je bilo nekoč že kopališče in občina namerava v prihodnosti urediti slačilnico in prhe, na špici bi radi zgradili čolnarno, prireditveni otok pa bo bogatejši tudi za nov oder, pripoveduje Petretič.

V sklop bogatenje kulturne in turistične ponudbe pa sodi še en ambiciozen projekt. Kot pravi Petretič, se občina loteva nakupa starega farovža, najstarejšega objekta na otoku, ki pa že dolga leta žalostno propada. Gre za velik kompleks, v katerem že delujeta Lamutov likovni salon in turističnoinformacijski center. Če se bodo z župnijo dogovorili za nakup, bo objekt treba zaščititi pred nadaljnjim propadom in mu dati novo vsebino. Župan govori o selitvi občinske uprave na otok (zdajšnjo stavbo bi namenili društvom) pa o ureditvi knjižnice, kapele in poročne dvorane.

Skratka, po lanskem mrtvilu, ko sobodajalci gostov skoraj niso mogli poslati niti na kosilo, je letos na otoku in okrog njega precej živahnejše.

Članek je iz nove številke Dolenjskega lista

Boris Blaić