Nasilnež davil ženo, prevarantki v Boštanju

10.8.2018 | 11:50

Včeraj dopoldne se je v naselju Stari Log pri Kočevju zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in motorist. S PU Ljubljana poročajo, da voznik motornega kolesa zapeljal na nasprotno smerno vozišče in pri tem pa trčil v voznico osebnega avtomobila, ki je pravilno pripeljala nasproti. Motorista, ki je utrpel lahke telesne poškodbe, so odpeljali v novomeško bolnišnico. Voznica in potnica v vozilu nista bili poškodovani.

Povzročitelj pobegnil s kraja nesreče

Včeraj malo pred 13. uro se je zgodila prometna nesreča v krožišču na Andrijaničevi cesti v Novem mestu, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila zaradi nezadostne bočne razdalje trčil v tovorno vozilo in kasneje odpeljal s kraja nesreče. Policisti so ugotovili, da je nesrečo povzročil 25-letni voznik. Kršitelja so izsledili in mu odredili preizkus alkoholiziranosti, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Med postopkom so še ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. O številnih kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan vijugal po cesti

Novomeški policisti so okoli 20. ure prejeli obvestilo o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi v Novem mestu z vozilom vijugal po cesti in ogrožal druge udeležence v prometu. Policisti so na podlagi opisa vozila 79-letnega voznika izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel en miligram alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pridržali voznika s Hrvaške

Med kontrolo prometa v Novi vasi pri Mokricah so policisti okoli 21. ure ustavili voznika osebnega avtomobila s Hrvaške. Med postopkom so ugotovili, da je kršitelj pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 1,04 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pijan brez vozniške

Okoli 23. ure so policisti v Straži ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Mazda. Med postopkom so ugotovili, da 37-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,69 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Nasilnež

Črnomaljski policisti so ponoči posredovali zaradi nasilja v družini. Ugotovili so, da je 48-letni nasilnež v prisotnosti otrok izvajal fizično in psihično nasilje nad ženo. Žrtev je pretepal, jo davil, ji grozil s smrtjo in jo poškodoval. Policisti so žrtve zaščitili, nasilneža odstranili iz skupnega bivališča in mu izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvam. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Ovadili ga bodo zaradi kaznivih dejanj nasilja v družini in zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja.

"Pozivamo ljudi, naj si ne zatiskajo oči, ampak naj nasilje, za katero izvedo ali so mu priča, takoj prijavijo in s tem pomagajo žrtvam. Dostikrat namreč žrtve same ne najdejo moči oziroma poguma, da o nasilju spregovorijo, zato je prav, da to stori kdorkoli, ki za nasilje ve," poudarja Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Vlom na Košenicah

V naselju Košenice v Novem mestu je v zadnjih dveh tednih nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, ki so bili na dopustu, in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je igralno konzolo in kamero ter lastnika oškodoval za 1500 evrov.

"Prostovoljni prispevki"

Sevniški policisti so v dopoldanskih urah prejeli obvestilo o dveh sumljivih ženskah, ki naj bi pri trgovini v Boštanju pobirali prostovoljne prispevke. Na podlagi opisa so policisti izsledili osebni avtomobil francoskih registrskih oznak, v katerem so bili trije državljani Romunije. Policisti so ugotovili, da so tujci pobirali prostovoljne prispevke brez ustreznih dovoljenj. Vsem so odvzeli prostost in jih z obdolžilnim predlogom privedli k sodniku za prekrške.

Na meji

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju policijskih postaj Črnomelj in Metlika izsledili in prijeli 13 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z državljani Pakistana še niso zaključeni.

B. B.