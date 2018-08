Z italijanskimi pesniki na sladoledu

10.8.2018 | 14:30

Prireditev S pesnikom na sladoled je ideja Tonija Gašperiča.

Podzemelj - Ljudska knjižnica Metlika je v sodelovanju s Tonijem Gašperičem in metliško picerijo Julija pri modri polici letos že šestič pripravila prireditev S pesnikom na sladoled. Prireditve so bile vedno junija. Letos so tako predstavili ameriško, nemško in italijansko poezijo.

Tokrat pa so se odločili, da večer z italijanskimi pesniki ponovijo tudi v kampu v Podzemlju. Včerajšnji večer je povezoval Toni Gašperič, recitirale pa so Darja Dragovan, Lidija Nemanič Baškovič, Mojca Mežnaršič in Martina Nemanič. Z glasbo italijanskih avtorjev sta večer popestrila pevec in kitarist Janez Doltar, na klaviaturah pa ga je spremljal Roman Gačnik. Spomnila sta se tudi nedavno preminulega pevca Oliverja Dragojevića.

Na koncu literarnega večera so vsi obiskovalci dobili brezplačen sladoled.

Fotografije in besedilo: M. B. J.

