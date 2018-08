Nevarnost neviht in toče

10.8.2018 | 16:30

Popoldne in zvečer so predvsem v osrednji in vzhodni Sloveniji možne močnejše nevihte z nalivi, točo in močnejšimi sunki vetra, opozarjajo na agenciji za okolje (Arso). Na Upravi za zaščito in reševanje voznike opozarjajo, naj v primeru toče ne ustavljajo pod nadvozi in v predorih.

Pozno popoldne bo po napovedih vremenoslovcev izrazitejša ohladitev z vetrom najprej dosegla severovzhodni del države, zvečer in ponoči pa se bo osvežilo tudi drugje. Ohladitev bo bolj kratkotrajna in bo najmanj izrazita na Primorskem. V petek popoldne in zvečer so zaradi prehoda vremenske fronte predvsem na vzhodu možne tudi močnejše nevihte. Tudi v soboto zaradi oblačnosti in krajevnih padavin v notranjosti temperatura ne bo presegla 30 stopinj Celzija.

