Mana Omerzu: V času debelih krav s trezno glavo

10.8.2018 | 17:05

Ivan Omerzu se je vse življenje držal filozofije postopne rasti, ki se je namerava držati tudi njegov naslednik in direktor v podjetju, sin Janez.

Dečno selo - Zgodba o garažnem podjetju ni prva, a je vsekakor edinstvena, kot je vsaka od zgodb o nastanku in rasti podjetij, ki so nastala tako rekoč iz nič. Podjetje Mana Omerzu iz Dečnega sela v brežiški občini deluje že tri desetletja, nova organizacijska oblika in mladi direktor pa nakazujeta, da bo na trgu še enkrat toliko.

Leta 1987 je Ivan Omerzu prijavil popoldansko obrt ter se lotil izdelave cistern za kurilno olje, zaščitnih ograj in manjših jeklenih konstrukcij. Čez dve leti je že imel redno obrt, ki je vključevala proizvodnjo in trgovino ter od leta 1995 še servis.

Danes je Mana Omerzu družba z omejeno odgovornostjo z močno razvejano dejavnostjo s področja kovinske proizvodnje in proizvodnih storitev. Da je podjetje obstalo toliko let, je bila poleg znanja in jekla potrebna tudi jeklena volja.

LEŽAJI "NA REŽIMU"

»Na začetku so bili glavni izdelki garažna vrata in cisterne za kurilno olje, v trgovskem delu pa ležaji, ki so bili 'na režimu', kar pomeni, da jih ni smel vsak uvažati, zato sem jih nabavljal preko Agrotehnike in jih dodelal. Po razpadu sistema v začetku devetdesetih let mi je direktor priznanega švedskega proizvajalca SKF ponudil zastopstvo,« se spominja dolgoletni samostojni podjetnik Ivan Omerzu.

Zastopstvo je omogočilo, da se je podjetje povečalo, zaposlilo nove sodelavce in okrepilo proizvodnjo, ki je stopila korak naprej od cistern. Mana je začela kupovati od podjetja Vautid, specialista s področja varjenja, in pozneje dobila ponudbo, da bi delala tudi zanj. Nato je prevzela še zastopstva za druga podjetja in vzporedno širila proizvodnjo.

DOBAVITELJ ZA NEK

Janez Omerzu (na sredini) s sodelavcema v novi maloprodajni trgovini

Med pomembne mejnike v razvoju podjetja Omerzu šteje tudi uvrstitev na listo odobrenih dobaviteljev za dobavo in izvajanje del v Nuklearni elektrarni Krško, kar je bil zahteven in tri leta trajajoč proces. V letu 2007 so pridobili certifikat kakovosti ISO 9001, nekaj let prej pa so odkupili skladišče ležajev in rezervnih delov Papirnice Krško. »Šlo je za veliko odločitev, saj smo najeli 250.000 evrov posojila in zanj zastavili premoženje. Vzpostavili smo konsignacijo in zaposlili inženirja za stalni nadzor strojev, ki je preprečeval izpade v proizvodnji,« naniza sogovornik.

V verigi prelomnih dogodkov omeni še lansko leto, ko so odprli novo, precej večje skladišče in maloprodajni prostor. V tej skupini korakov pa je gotovo eden pomembnejših in nedvomno uspešen prenos vodenja podjetja na sina Janeza. Ivan Omerzu je vse aktivnosti opravljal kot samostojni podjetnik do leta 2016, ko je vso dejavnost prenesel na družbo z omejeno odgovornostjo Mana Omerzu. Takrat je podjetje tudi formalno kot direktor (oče je še prokurist in večinski lastnik) prevzel sin Janez, diplomiran ekonomist, ki v podjetju dela že od leta 2006, a že od otroštva od blizu spremlja njegov razvoj.

TUDI MALOPRODAJA

Mana Omerzu je danes sodobno podjetje, dobro opremljeno, s široko razvejanostjo in z izobraženimi kadri. V podjetju je 21 zaposlenih, med njimi so tudi trije strojni inženirji za pripravo dela, vodenje proizvodnje in vzdrževanje v Vipapu. Letos so odprli tudi poslovalnico v krškem Žadovinku, kjer je trgovina s skladiščem, pa tudi servis kosilnic, vrtnih traktorjev in motornih žag ter dobava rezervnih delov za te stroje, ki so ga dodali svoji široki paleti dejavnosti, ker so na trgu videli priložnost za to. Tudi v novem skladišču na domači lokaciji imajo poslej kot dodatno ponudbo še ročna orodja in vrtalno tehniko. Še letos bodo v zgornjem nadstropju stavbe uredili tudi nove upravne prostore.

»Naše podjetje ima dve glavni dejavnosti. Prvi je trgovski del s široko paleto izdelkov za potrebe industrijskega vzdrževanja ter za gospodinjstva in kmetije. Drugi del je proizvodnja, pri kateri delamo s podjetji in ponujamo izdelavo različnih kovinskih konstrukcij iz navadnega in nerjavnega jekla, transportne polže, tračne transporterje in različne lažje jeklene konstrukcije, poleg tega pa še storitve varjenja, navarjanja, CNC-razrez pločevine itd. Maloprodajo imamo poleg zato, ker so se pojavile potrebe, mi pa že imamo skladišče in izdelke,« pojasni Janez.

POČASI IN STABILNO

Varjenje je le ena od dejavnosti podjetja.

Kot pravi, letni promet podjetja počasi raste in dosega nekaj manj kot 3 milijone evrov, pri čemer ga 60 odst. dosežejo s trgovsko dejavnostjo, predvsem z veleprodajo, drugo pa s proizvodnjo. »Nikoli nismo imeli skokovite rasti, kar je posledica očetove filozofije postopne rasti s pretežno lastnimi sredstvi. V letih debelih krav oče nikoli ni brezglavo širil dejavnosti, ampak je rastel postopoma, organsko. Tega se bo podjetje držalo tudi v prihodnje.«

Da ohranja konkurenčnost, podjetje sicer ves čas vlaga v posodobitve v proizvodnji. Kot poudari Janez Omerzu, so v zadnjih treh letih zelo veliko vlagali: dobrih 200.000 evrov v novo skladišče in trgovino, za nov stroj 150 do 200 tisočakov, za krško poslovno enoto 30.000 in letos za nove poslovne prostore 100.000 evrov. Vlagajo pa tudi v zaposlene, ki se morajo stalno izobraževati, pridobivati certifikate. »Kadri so zelo pomembni – ključno je, da imamo vodjo proizvodnje in vodjo trgovskega dela, tako da vse breme ne pade na eno osebo,« razkrije pomemben recept za lažje preživetje podjetja in vodilnega človeka Janez Omerzu.

Članek je bil objavljen 2. avgusta objavljen v Dolenjskem listu.

Besedilo in fotografiji: B. Dušič Gornik