Do konca kulturnega poletja še tri prireditve

11.8.2018 | 09:25

Za nastopom kvarteta Muzke bodo na Pridi zvečer na grad še trije dogodki.

Metlika - Včeraj je bil na tukajšnjem grajskem dvorišču v okviru metliških mednarodnih poletnih kulturnih prireditev Pridi zvečer na grad deveti dogodek v 26. sezoni. Poleg tega pa moramo prišteti še dva dogodka za otroke. Včeraj je nastopil kvartet Muzke, ki ustvarja slovenske in tuje uspešnice od pop-jazza do pop-rocka.

Do konca prireditev si bodo obiskovalci lahko ogledali oz. prisluhnili še trem dogodkom. 17. avgusta bo v okviru projekta Imago Sloveniae koncert glasbene skupine Ethnotrip. Zadnja dva dogodka pa sodita v ponudbo ljubiteljske kulture. 22. avgusta bo pod starimi lipami pri Treh farah v Rosalnicah srečanje pevcev ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž Bele krajine Tako se je pelo in igralo nekoč. Letošnje metliško kulturno poletje pa bodo s kulturno-zabavnim večerom Unegajmo po radofsko 24. avgusta zaključili Radovci. Vse tri prireditve se bodo za razliko od dosedanjih začele ob 20. uri.

Besedilo in fotografije: M. B. J.

