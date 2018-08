Veter podrl 13 smrek, ena padla na gospodarsko poslopje

11.8.2018 | 08:05

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči po 19. uri je v naselju Prilozje v občini Metlika močan veter podrl 13 smrek, poroča ReCO Novo mesto. Ena smreka je padla na gospodarski objekt in poškodovala streho. Gasilci PGD Podzemelj so drevo odstranili z objekta, prekrili poškodovano streho s PVC folijo in vsa drevesa razžagali in odstranili.

Močan veter je podrl drevo tudi ob 17.20 na cesto Črnomelj-Adlešiči, približno kilometer iz Črnomlja. Zaradi tega je bila cesta nekaj časa neprevozna, drevo so odstranili delavci Cestnega podjetja Črnomelj.

Ob 16.53 so gasilci PGD Kot-Brezje v ulici Kot v Semiču zaradi zaščite pred deževjem pomagali krajanu in s folijo pokrili del odkritega ostrešja stanovanjskega objekta.

Gorelo v naravi

V bližini naselja Zasap (občina Brežice) je sinoči okoli 21.40 gorelo v naravi. Gorel je odpadni material na površini petdeset kvadratnih metrov. Gasilci PGD Cerklje ob Krki in Pirošica so požar pogasili.

Včeraj okoli 13.40 je gorelo tudi v bližini Stavče vasi (občina Žužemberk). Gasilci PGD Žužemberk so ob prihodu ugotovili, da gre za nadzorovan požig suhe trave, tako da njihova intervencija ni bila potrebna.

M. M.