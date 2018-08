Zastoji na avtocestah, dve nesreči na dolenjski

11.8.2018 | 08:45

Že jutranje ure so na slovenske ceste prinesle gostejši promet, o kilometrskih zastojih poročajo s podravske, štajerske in gorenjske avtoceste. Čakalne dobe so tudi na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Podgorje, Starod, Jelšane, Obrežje, Rogatec, Dobovec in Gruškovje. Zaradi počitnic po Evropi gre pričakovati povečan promet vse konce tedna v avgustu, predvsem med Avstrijo in Hrvaško v obeh smereh.

O dveh nesrečah na dolenjski avtocesti poročajo s PU Ljubljana.

Včeraj okoli 13. ure se je pri Biču zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik (drž. Hrvaške) tovornega vozila s priklopnikom in voznik (drž. Turčije) osebnega vozila. Z ogledom kraja prometne nesreče in zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je voznik tovornega vozila vozil v smeri Novega mesta. Pri naselju Bič mu je izpraznilo pnevmatiko, zaradi česar je z vozilom poskušal zaustaviti na odstavnem pasu. Ravno takrat pa je na odstavnem pasu stal voznik osebnega vozila. V izogib trčenju, je voznik tovornega vozila obvozil osebno vozilo, nato pa sunkovito zavil nazaj desno na odstavni pas in zapeljal izven vozišča avtoceste na njivo. V prometni nesreči je nastala zgolj materialna škoda, nobena oseba se ni poškodovala. Vozniku osebnega vozila so policisti izdali plačilni nalog zaradi nepravilne ustavitve na avtocesti.

Okoli 13.40 se je prav tako na dolenjski cesti pri Biču zgodila še ena prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih vozil. Voznik (drž. Avstrije) je vozil po levem prometnem pasu in zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčil v vozilo voznika (drž. Slovenije), ki je zaustavljal zaradi kolone pred seboj. V vozilu povzročitelja se je lahko telesno poškodoval eden od potnikov, ki je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

