Obljube, stare vsaj 15 let: Cesta brigad bo verjetno le enosmerna

11.8.2018 | 11:40

Po ozki ulici bo veljal enosmerni prometni režim (za izvoz na obvoznico), na obeh straneh bo tudi kolesarska steza. (Foto: M. M.)

Levi zavijalni pas na obvoznici bodo umaknili; s spodnje, desne strani bo mogoč uvoz le za lastnike prvih parcel. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Stanovalci ob Cesti brigad so dnevno izpostavljeni gostemu prometu, saj številni vozniki njihovo ulico uporabljajo za bližnjico med Bršljinom in Andrijaničevo cesto. Vsi dozdajšnji ukrepi, kot je omejitev prometa samo za lokalni promet ali ležeči policaji, so se izkazali za neučinkovite. Zato so pred kratkim sklicali zbor krajanov.

Skoraj 30 tamkajšnjih stanovalcev se je konec julija skupaj s predstavniki sveta KS Bršljin zbralo v prostorih bršljinske šole in s predstavniki MO Novo mesto okoli dve uri iskalo rešitev dolgoletne težave. »Predsednica sveta krajevne skupnosti sem že 12 let, rešitev pa je z občino nekaj let iskal že moj predhodnik,« je za Dolenjski list povedala Jožefa Šepetavc. Tudi v arhivu našega časopisa je nemalo člankov na to temo; nazadnje so bili stanovalci Ceste brigad najbolj izpostavljeni gostemu prometu po ozki stanovanjski ulici ob prenovi Ljubljanske ceste, a so to mestno »bližnjico« številni kljub prepovedi ohranili do danes. Razmere so po njihovem pripovedovanju vse slabše, saj tam vozijo tudi večji kamioni, s tem da je priključek na Andrijaničevo cesto zelo ozek in je nemalo težav, ko se tam srečata dve vozili. A po zadnjem zboru krajanov naj bi se razmere končno izboljšale.

»Z ureditvijo prometa v križišču med Andrijaničevo cesto in Cesto brigad želimo izboljšati varnost pešcev in kolesarjev ter zmanjšati obseg motornega prometa v tej stanovanjski soseski. Z državo smo se že uskladili za ukinitev levega zavijalnega pasu z državne Andrijaničeve ceste na občinsko Cesto brigad,« so pojasnili na MO Novo mesto. Zavijanje z obvoznice (iz Ločne) levo v ozko ulico naj bi bilo po novem onemogočeno, kaj pa desno, s spodnje oz. z bršljinske smeri? »Na križišču z Andrijaničevo bomo zaradi potreb bližnjih gospodarskih objektov predvidoma omogočili dovoz (desno zavijanje z Andrijaničeve ceste) za prva objekta na levi in desni strani Ceste brigad.«

»V sodelovanju s KS Bršljin zdaj usklajujemo zadnje podrobnosti glede prometnega režima na Cesti brigad, ki bo deležna celovite sanacije,« so še zapisali na rotovžu, Jožefa Šepetavc pa je potrdila, da naj bi bila »po novem Cesta brigad (večinoma) enosmerna ulica, iz katere bo mogoč le izvoz na obvoznico.« Izvoz bo mogoč desno in levo.

Omenjeno cesto želijo prenoviti na način, da bo imela na obeh straneh tudi kolesarsko stezo, del tega projekta pa je tudi odsek Andrijaničeve ceste med krožiščem v Bršljinu in priključkom na Cesto brigad, kjer je prav tako predvidena kolesarska steza.

Kot omenjeno, tamkajšnji stanovalci podobne obljube poslušajo že okoli 15 let, zato je ključno vprašanje, kdaj naj bi bilo dogovorjeno tudi izvedeno. »Upamo, da se bodo dela začela v kratkem času,« je še dodala Jožefa Šepetavc, ki meni, da bo večji del krajevne skupnosti z novo ureditvijo zadovoljen, saj se bo v tem delu končno zmanjšal promet; poskrbeli bodo za večjo varnost otrok. »Bomo pa opazovali dogajanje po zaprtju uvoza, saj se bojimo, da se bo posledično zelo povečal promet skozi Brezov log, kjer je res ozka cesta,« je še povedala predsednica sveta krajevne skupnosti.

Ta si s sosednjo Bučno vasjo že dolgo prizadeva, da bi pri omenjenem priključku na Andrijaničevo cesto vrisali še prehod za pešce, saj je prvi spodaj pri krožišču in ga tamkajšnji prebivalci z obeh strani obvoznice ne uporabljajo. »Kolikor vem, naj bi zavijanje levo v Cesto brigad z obvoznice preprečili z neke vrste platojem, torej bi lahko dobili tudi dovoljenje za prehod za pešce skozi to državno cesto, ki ga že res dolgo čakamo,« je še dodala.

Z občine so glede izvedbe navedli, da »ko bo usklajena dokončna rešitev, sledijo pridobivanje projektne dokumentacije, javno naročanje in izvedba, ki jo načrtujemo v letu 2019.«

