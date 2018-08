Jazzinty 2018: Marsikaj novega

11.8.2018 | 10:45

V New Yorku živeči novomeški saksofonist in skladatelj Igor Lumpert bo nastopil z nekdanjimi udeleženci in mentorji. (Foto: I. V., arhiv DL)

Novo mesto - V ponedeljek, 13. avgusta, se bodo začeli 19. mednarodni festival in delavnice Jazzinty, ki bodo tokrat potekali s popolnoma prenovljeno mentorsko ekipo, ki jo sestavljajo predvsem ameriški glasbeniki, člani newyorške glasbene scene.

Za udeležbo na delavnicah je bilo letos tako kot druga leta veliko zanimanja, razpoložljivih sto mest pa je bilo hitro zapolnjenih. Dnevni del delavnic bo potekal v Glasbeni šoli Marjana Kozine, večeri pa bodo namenjeni koncertom v sklopu festivala ter nastopom mentorjev in predvsem udeležencev delavnic na jam sessionih v Lokal Patriotu.

Letošnja novost je predstavitev treh različnih projektov istega avtorja, starega do 25 let. Prvi na vrsti je ljubljanski pianist Miha Gantar, ki bo od ponedeljka do srede igral avtorsko glasbo v treh različnih zasedbah. Na koncertu ob odprtju v atriju Lokal Patriota bo nastopil bobnar Žan Tetičkovič z News Standards Trio. V torek bo v Lokal Patriotu igrala mednarodna zasedba JD Walter Group. V sredo ima tam samostojni koncert pevka Becce Stevens, ki je tudi mentorica na delavnicah. V četrtek se z nizozemskim večerom z duo projektom Shapes of time in zasedbo Tin Man & the Telephone večerno dogajanje seli na Muzejske vrtove. V petek bosta pod vodstvom domačina, skladatelja in saksofonista Igorja Lumperta potekala hommage delavnica in festival Jazzinty. Nastopil bo z zasedbo, sestavljeno z nekdanjimi udeleženci in mentorji Jazzintyja.

Sklepni koncert udeležencev delavnic Jazzinty bo v novi preobleki potekal v Kulturnem centru Janeza Trdine. V devetih zasedbah se nam bodo predstavili vsi udeleženci delavnic in njihovi mentorji. Zasedbe bodo tudi igrale glasbo, ki so jo napisali njihovi mentorji.

Članek je bil objavljen v 33. številki Dolenjskega lista z dne, 9. avgust 2018.

I. V.