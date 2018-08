Obeležili spomin na prvi partizanski napad na italijansko postojanko

11.8.2018 | 18:20

Črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič je skupaj s predsednikom KS Črnomelj Jakom Birkelbachom k spomeniku položila venec in svečo.

Vranoviči - Pri spomeniku na Vranovičih so včeraj obeležili spomin na prvi partizanski napad na italijansko postojanko med 2. svetovno vojno. Črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič je ob tem skupaj s predsednikom KS Črnomelj Jakom Birkelbachom k spomeniku položila venec in svečo, so sporočili s črnomaljske občine.

Omenjeni napad se je zgodil v noči z 11. na 12. avgust 1941. V spomin na dogodek ter pogumno potezo petih Belokranjcev KS Črnomelj 11. avgusta praznuje tudi svoj krajevni praznik. Skupaj s prisotnimi aktivnimi člani ZB NOB Črnomelj sta se županja in predsednik KS poklonila neustrašnim v bitki.

Pred kratkim so na spomeniku obnovili tudi napisi, s čimer izkazujejo časten pomen tovrstnim spomenikom v smislu izgleda in ohranjanja prelomnih zgodovinskih trenutkov, so še navedli v sporočilu za javnost.

M. M.; foto: občina Črnomelj

Galerija