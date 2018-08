Mi vemo, kako se je zgodila preteklost

11.8.2018 | 16:00

Vinko Möderndorfer na gradu Grm (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Biti heroj je zelo težko. Ljudje tedaj niso vedeli, da bo Hitler izgubil vojno. Iti v partizane ni bila lahka odločitev. Ne moremo obsojati nekoga, ki je imel šest otrok in je bil drugače vzgojen, če se je odločil, kot se je. Če bi to razumeli, sprava ne bi bila vprašanje, je v pogovoru z urednico literarne zbirke Goga Jelko Ciglenečki v okviru Novomeških poletnih večerov na gradu Grm povedal pisatelj Vinko Möderndorfer. Morda je prav ta njegova misel tudi poanta epske zgodbe neke družine sredi burnega dvajsetega stoletja, ki jo je Möderndorfer upodobil v romanu Druga preteklost, katerega odlomke v podlistku bralcem ponuja v poletno branje Dolenjski list.

Möderndorfer v svojem romanu, ki se v izmišljeni vasi Dolina začne v času med obema velikima vojnama, pripoveduje zgodbo prepleta družine nemškega kapitalista in družine slovenskega gostilničarja in župana, zgodbo družin dveh vaških veljakov, ki se usodno prepleteta s poroko med tovarnarjevo hčerko in gostilničarjevim sinom. Potem v že pred tem ne ravno idilično in romantično dogajanje z vso svojo neizmerno surovostjo udari druga svetovna vojna, ki jo vsak od junakov romana vidi in razume na svoj način, s svojega zornega kota - sin revne dekle, mladi pesnik, postane revolucionar, nekdanji ljubimec tovarnarjeve hčerke partizanski komandir in povojni politik, vaščani nemškega porekla se navdušujejo nad Hitlerjem, Slovenci pa nihajo med eno in drugo stranjo. Ko vojna vzame svoje, preživeli živijo svoje življenje naprej, a tisto, kar se je dogajalo med vojno, se vsake toliko časa znova preplete z njihovo usodo in jih znova poveže.

Vinko Möderndorfer v pogovoru z Jelko Ciglenečki (Foto: I. Vidmar)

Vinko Möderndorfer je mojster empatije. Sposoben se je vživeti v vsakega svojega junaka posebej, tudi v mesarjevega sina, skrajno krvoločnega mučitelja v službi esesovcev, če je treba. Bralcu ne prizanaša, pa naj gre pri tem za najbolj krvave prizore boja, v katerem izdana partizanska enota z izjemo enega samega borca obleži v krvi na čistini pred vasjo, mučenje zajetega mladega partizana, pesnika, ki se, v strahu, da bi izdal svoje tovariše, požene s četrtega nadstropja skozi zaprto okno na pločnik pred stavbo, ali pa za strasten ljubezenski prizor, v katerem je spočet deček, ki bo svojega pravega očeta srečal šele čez desetletja.

Vas Dolina je izmišljena, trdi Vinko Möderndorfer, čeprav so bralci prepričani, da vedo, za katero vas gre, le da jo eni postavljajo na Gorenjsko, drugi na Štajersko, tretji spet kam drugam. "To je zame velik kompliment. Napisal sem novo resničnost, ki ji ljudje verjamejo. Jaz ne pišem zgodovinskih romanov. Zgodba je izmišljena, čeprav se v njej pojavljajo dogodki, ki so se res zgodili. Če sta zgodba in kraj, v katerem se zgodba dogaja, izmišljena, imam svobodo in nimam problemov, kako opisati neko dvorišče," pravi Möderndorfer.

Roman Druga preteklost naravnost sili k razmisleku o spravi, ki, če smo sposobni razumeti vse ljudi, ki nastopajo v Möderndorferjevi zgodbi, morda sploh ni tako zelo potrebna oziroma potreba po njej nenadoma izgine. "Mi vemo, kako se je zgodila preteklost, in vemo, kaj je bilo prav. Tedaj pa ljudje tega niso vedeli, niso mogli vedeti, niso se nalašč odločili narobe. Hoteli so se odločiti prav. To je treba razumeti. Sprave se ne da ukazati z zakonom in ne da se je doseči v parlamentu, tudi s takšnim ali drugačnim spomenikom ne. Predvsem pa - vojna mojega deda ni moja vojna. Ne moremo reči, da ni bilo krivic. Če je bil nekdo v službi pri SS in je zverinsko mučil sonarodnjake, se mu tega ne da odpustiti. Četudi za to ni bil obsojen, ga je kaznovalo življenje. Ko gledamo na prvo svetovno vojno, se ne sprašujemo, kdo je bil na kateri strani, kdo je bil za kaj kriv, kdo je prvi uporabil smrtonosni plin, ampak govorimo le o tem, kako so ljudje umirali in trpeli. Tudi v drugi svetovni vojni je bilo tako," svoj pogled na najtežje trenutke naše zgodovine predstavi Vinko Möderndorfer.

Igor Vidmar

