Drugo Česnovanje – okolju prijazen festival

11.8.2018 | 13:10

Na Česnovanju pripravljajo tudi različne česnove jedi.

Jelševnik - Danes do 17. ure bo na izletniški kmetiji Zupančič na Jelševniku pri Črnomlju 2. Česnovanje, ki so ga podnaslovili kot okolju prijazen festival. Kot je dejal Gašper Gregorič, pobudnik in glavni organizator prireditve, je glavni namen Česnovanja promocija črne človeški ribice, ki živi tudi na Jelševniku, ter lokalno pridelanega česna. Seveda pa je mogoče poskusiti in kupiti še vrsto drugih pridelkov in izdelkov, ki jih ponujajo lokalni ponudniki.

Ker je bil kljub slabemu vremenu lani zelo dober obisk Česnovanja, so se letos, ko je vreme tudi bolj prizanesljivo, odločili, da ga še razširijo. Zato so pripravili tudi odprto kuhinjo, delavnice za otroke in nekaj predavanj, na prireditvi pa je mogoče dobiti tudi mnogo različnih nasvetov, bodisi kulinarični, vrtičkarskih ali poljedelskih.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

