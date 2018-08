Novomeščani do polčasa držali korak z Belorusi

12.8.2018 | 09:00

Uvodne minute včerajšnjega finala so pripadle domačim rokometašem.

Kapetan David Didovič se je na črti šestih metrov uspešno boril z beloruskimi orjaki.

Novomeški rokometaši so bili z igro, ki so jo prikazala ni turnirju, zadovoljni.

Novo mesto - Rokometaši beloruske ekipe SKA Minsk so zmagovalci dvodnevnega mednarodnega turnirja, ki ga je v sklopu priprav na novo sezono pripravili moški rokometni klub Krka. V finalu so bili s 34:30 boljši od Novomeščanov, tretje mesto je osvojil madžarski prvoligaš Csurgói Kézilabda Klub, četrti pa so bili rokometaši Škofje Loke.

Belorusi so se v finale uvrstili po zmagi z 32:25 nad madžarsko ekipo, Novomeščani pa so bili v petkovem polfinalu z 32:29 boljši od drugega slovenskega prvoligaša na turnirju. Sobotni finale je na tribune privabil kar lepo število gledalcev v dvorani Marof, ki so na začetku tekme spremljali poletno igro domačih igralcev. Niso se ustrašili visokih in čvrstih rokometašev beloruske ekipe, ki že vrsto let igra v različnih evropskih tekmovanjih. Na krilih vratarja Aleksandra Tomića, ki je v prvih minutah srečanja, kar nekajkrat zaustavil poskuse nasprotnikov, so krkaši po dveh hitrih zadetkih iz protinapadov povedli celo s 6:2. Tudi v nadaljevanju tekme varovanci trenerja Mirka Skoka niso popuščali ter s hitro in kombinatorno igro v napadu presenečali obrambo gostov. Če ne bi bilo toliko netočnih podaj do krožnega napadalca, bi bila razlika enega gola ob polčasu, morda še precej višja.

V nadaljevanju tekme so Belorusi še bolj strnili obrambo, razigrali pa so se tudi v napadu. Z delnim izidom 5:1 so povedli z 20:17, petnajst minut pred koncem srečanja pa so si priigrali že pet zadetkov prednosti. Čeprav so se domači rokometaši trudili do konca, da bi se jim približali, jim to ni uspelo, kajti beloruska ekipa, ki ima proračun kluba kar nekajkrat višji od Novomeščanov, je bila premočen nasprotnik.

Trener Krke Mirko Skoko je bil po tekmi zadovoljen z igro, ki so jo prikazali. »SKA Minsk je močna ekipa, s katero smo se enakovredno borili v prvem polčasu z globoko obrambo. Mislim, da smo pokazali solidno igro za to obdobje. V nadaljevanju priprav bomo še več poudarka namenjali taktiki v obrambi, kar se napada tiče pa mislim, da smo dobra ekipa.«

Z beloruskimi orjaki se je na črti šestih metrov dobro boril kapetan ekipe David Didovič. »Fizično so bili močnejši, mi pa smo se jim upirali na ta način, da smo jih skušali preteči in biti hitrejši od njih. Zadovoljen sem z rezultatom. Tudi mlajši so dobili priložnost, kar je pomembno na teh pripravljalnih tekmah, da se še bolj uigramo.«

MRK Krka - SKA Minsk 30:34 ( 16:15)

MRK Krka: Papež 3, Didovič 5, Okleščen 3, Rašo L. 4, Jakše 2, Irman 2, Kukman, Pršina 4, Matko, Rašo D.2, Klemenčič 1, Windischer, Bevec 3, Tomić 1, Brajer, Pavlin.

Besedilo in fotografije: R. N.

