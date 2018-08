Krčani znova neodločeno

12.8.2018 | 08:00

Nikola Mandić se je s soigralci takole veselil doseženega zadetka. (Foto: Grega Wernig/m24.si)

Krško - Nogometaši Krškega še čakajo na prvo zmago v sezoni. Včeraj so v 4. krogu državnega prvenstva gostili Celje, srečanje pa se je končalo z neodločenim izidom 1:1. To je bil že tretji zaporedni remi tako Krčanov kot tudi Celjanov.

Posavci so tekmo začeli odlično, saj so povedli že v 4. minuti, ko je Nikola Mandić, 23-letni hrvaški napadalec, po desni pobegnil Juretu Travnerju in nato z natančnim strelom zatresel nasprotnikov gol. Obe ekipi sta si v nadaljevanju priigrali kar nekaj priložnosti, da bi zadeli. V 42. minut je bil najbližje Francoz portugalskih korenin Marco Da Silva, ki bi lahko podvojil vodstvo Krškega, a je iz prostega strela stresel prečko. Tik pred koncem prvega dela je s strelom z glavo s kakšnih petih metrov poskušal Travner, a se je z izjemno obrambo izkazal domači vratar Marko Zalokar.

Celjani so izid izenačili v 71. minuti. Tilen Pečnik je lepo podal v prazen prostor za hrbet domače obrambe, kamor je stekel Jucia Lupeta in rutinirano zadel. Krčani bi v sodnikovem podaljšku skoraj prišli do zmage. Po podaji s kota je z glavo streljal Slavko Brekalo in večina je žogo že videla v mreži gostov, a jo je na golovi črti odbil Nino Poungaršek.

Krško je med tednom ostalo brez kapetana Jana Gorenca, komaj 19-letni branilec,ki je poleti prevzel kapetanski trak, je prestopil v Olimpijo. »Na ta prestop smo izredno ponosni, da iz posavskega bazena, krške Nogometne šole in članske ekipe fantje prestopajo v državnega prvaka. Jan Gorenc je vzorčen primer nogometaša, kakršne želimo vzgajati v Krškem, gre za tipičen primer poslovnega modela, kakršnega gradimo v NK Krško,« je za klubsko spletno stran povedal predsednik NK Krško Zoran Omerzu.

Izidi, 4. krog:

- sobota, 11. avgusta:

Krško - Celje 1:1 (1:0)

- danes:

17.30 Triglav - Olimpija

18.15 Maribor - Gorica

20.15 Domžale - Aluminij

- jutri:

18.00 Rudar Velenje - Mura

- lestvica:

1. Maribor 3 2 1 0 10:2 7

2. Aluminij 3 2 0 1 7:7 6

3. Domžale 3 2 0 1 6:6 6

4. Mura 3 1 2 0 6:2 5

5. Gorica 3 1 2 0 5:3 5

6. Celje 4 0 3 1 6:7 3

7. Krško 4 0 3 1 2:4 3

8. Triglav 3 0 2 1 3:5 2

9. Olimpija 3 0 2 1 2:4 2

10. Rudar 3 0 1 2 2:9 1

