Cvičkov večer: Kaj pa dolenjsko belo?

12.8.2018 | 11:05

Jože Simončič, Ivanka Badovinac in Ivan Vizlar (Foto: B. B.)

Raka - Če boste v gostilni na dolenjskem naročili belo vino, vam bodo postregli z janževcem, haložanom, vrtovčanom ali čem drugim, skoraj zagotovo pa ne boste dobili dolenjskega belega vina. Pa za kaj takega ni potrebe, saj je v sortnem sestavu dolenjskega vinorodnega okoliša dovolj belih sort in tudi zvrst dolenjsko belo je nekoč že imela svoje mesto med potrošniki.

A od popularizacije cvička naprej so dolenjsko belo tukajšnji vinogradniki precej zanemarili. V času, ko bela vina ponovno prihajajo v modo, cvičkova evforija pa je že precej upehana, se zvrst dolenjsko belo kaže kot priložnost, osnova za uspeh pa je, da to vinarji zvrst vsaj minimalno standardizirajo in ji dajo prepoznaven značaj.

"Ko sem pri vinarjih okušal dolenjski belo, so bila vsa vina zelo dobra, a hkrati tudi zelo različna, tako po vonju in okusu kot stopnji alkohola," pravi Ivan Vizlar, idejni oče Cvičkovih večerov, ki jih Društvo vinogradnikov Raka prireja že 14 let, letošnja tema strokovnega posveta pa je bilo ravno dolenjsko belo.

Z vprašanjem oblikovanja prepoznavne bele zvrsti, morda celo zaščite PTP, se tako že nekaj časa ukvarja strokovni odbor pri Zvezi društev vinogradnikov Slovenije, a kot je bilo razbrati iz razprave, je do cilja še dolga pot. Bržkone največja ovira je slaba povezanost dolenjskih vinogradnikov, ki se kaže tudi v cenovni vojni, ki na trgu cvička divja že nekaj let. Težava je tudi v sestavu vinogradov, ki se skorajda ne obnavljajo, pa tudi tehnologiji pridelave in predelave, kjer imajo dolenjski vinogradniki še kar veliko rezerv, opozarja enologinja z novomeškega kmetijskega zavoda Ivanka Badovinac.

V strokovnem posvetu, ki ga je povezoval Vizlar, so sodelovali še Roman Baškovč, Jože Simončič, Jernej Martinčič in Tone Hrovat, razprava pa je kmalu zavila v smer težav s cvičkom, čigar cena že nekaj let strmo pada.

B. Blaić

