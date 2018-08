Drugi pohod bosonogih na Mirno goro

12.8.2018 | 15:00

Bosonogi so začeli pohod na Vrčicah.

Vrčice - Na pobudo sekcije Tempoo!, ki deluje v okviru Planinskega društva Semič, so pripravili pohod bosonogih z Vrčic preko Škrilja na Mirno goro. Tokrat so se na tretji najvišji hrib v Beli krajini podali drugič in medtem ko jih je bilo lani 20, jih je bilo tokrat že 30.

Tovrstnih pohodov bosonogih je v Sloveniji več, v Beli krajini pa je to edini. Na pohodu bosonogih so sicer dobrodošli vsi, ne le člani Planinskega društva Semič in ne le Belokranjci, vendar je priporočljivo, kot je povedal predsednik društva Dušan Kukman, da tisti, ki se odločijo za pohod, nekaj časa prej trenirajo bosi. Ne zaradi kondicije, ampak zato, da si utrdijo pomehkuženo kožo na podplatih.

Štiri kilometre in pol dolgo pot s 566 metri višinske razlike bi pohodniki lahko premerili v poldrugi uri, a ker je šlo tudi za družabno srečanje s postanki, je pot trajala nekoliko dlje časa. Vsi pa so prišli na cilj z nepoškodovanimi podplati, saj so hodili po utrjenih poteh in travi.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

