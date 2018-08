Trčenje treh vozil na dolenjski avtocesti

12.8.2018 | 15:45

Okoli 14.30 ure se je na dolenjski avtocesti med priključkoma Novo mesto-vzhod in Novo mesto-zahod, v smeri Ljubljane zgodila prometna nesreča. Udeležena so tri vozila, po prvih informacijah sta dve osebi poškodovani, sporočajo s PU Novo mesto.

Na kraju so policisti, gasilci, reševalci in uslužbenci Darsa. Promet je oviran in poteka samo po prehitevalnem pasu. Policisti udeležence v prometu pozivajo, naj prilagodijo hitrost vožnje in upoštevajo spremenjeno prometno ureditev, voznice in voznike na nasprotnem smernem vozišču pa, da ne ustavljajo oziroma zmanjšujejo hitrosti, da ne bi prišlo do naleta.

S fotografij, ki smo jih dobili s kraja nesreče, je tudi razvidno, da se vozniki v koloni nepravilno razvrščajo in vrivajo, kar močno otežuje delo intervencijskih ekip.

B. B.

