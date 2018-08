Istrska pravljica bosonogega in razposajenega Rudija Bučarja

12.8.2018 | 20:20

Rudi Bučar

Istraband

Novo mesto - V sklopu Novomeških poletnih večerov v soboto na gradu Grm nastopil Rudi Bučar z Istrabendom. Trio s pevcem in kitaristom Rudijem Bučarjem na čelu sestavljata še harmonikar Janez Dovč in tubist Goran Krmac, pod odrom pa je skrit četrti član Istrabend ekipe, oblikovalec zvoka Gaber Radojevič.

Koncert je bila za Rudija in za poslušalce posebna priložnost, saj je bil to glasbenikov prvi koncert v dolenjski prestolnici. V romantično temačnem ambientu grajskega dvorišča, s pisano osvetljenimi zidovi in nebom prekritim s pisanimi lučkami je prešerno razpoloženi pevec pregnal grozeče kapljice dežja. V dobro uro in pol dolgem koncertu so prekaljeni glasbeniki na zapolnjenem grajskem dvorišču zagodli pisano mavrico melodij. Janez Dovč in rdeče črna rokavica na njegovi levi roki sta, kot smo že vajeni, precizno plavala po harmoniki, ritmske vrvi je v svojih rokah držal Krmac, medtem ko je Rudi kazal širok razpon svojega glasu, ki se je nemalokrat ustavil tudi v višavah soprana.

S kozarcem frankinje v roki in bosih nog je s komadi Tisti ljudje in Greva naprej Bučar prikazal kako se življenje čuti po istrsko. Poleg uigrane glasbe je postregel tudi s šalami na svoj račun in ob spremljavi istrske ljudske pesmi 3x7 in himne tretje ligaškega nogometnega kluba Izola pripovedoval, kako življenja ne gre jemati preveč resno. Hudomušna predstava je zaposlila tudi publiko, ki je ob igranju živahnejših pesmi ploskala in pela, nežne balade Edina, Ti in priredba Kocjančičeve Dam ti jutra, pa so poslušalce s subtilnimi zvočnimi efekti prikovale na ušesa in jih umirile.

Ob zaključku je publika celotno ekipo še enkrat priklicala na oder, na katerem je čez čas ostal samo Bučar s kitaro. Kot zadnjo pesem večera je nežno in pronicljivo odigral zmagovalno pesem slovenske popevke 2011, Naj traja, ki jo zlahka označimo za vrhunec veselega glasbenega večera. Ob koncu je Bučar vse prisotne pohvalil, ker so prišli poslušat slovensko glasbo in publika se je od zasedbe poslovila z navdušenim aplavzom.

Besedilo in fotografije: Valentina Vidmar