Machovci očistili divje odlagališče

13.8.2018 | 08:00

Machovci in drugi vaščani na delu, prvi na desni je Marjan Hren.

Potov Vrh - Člani Društva Machova dediščina pod Gorjanci so v Letu kulturne dediščine Evrope izpeljali več kulturnih prireditev, konec tedna pa so se lotili še očiščevalne akcije - z udarniškim delom so očistili neprehodno severno vpadnico na Machovo učno pot na Potov Vrhu.

Kot pravi predsednik društva Marjan Hren, so za delo poprijeli že v petek popoldne, pa tudi v soboto. Pred 30. leti je nekdo na javno gozdno pot napeljal večje količine odpada: kamenja, ometa, železobetonskih preklad in plošč, iz katerih je štrlelo več metrov dolgo ostro železje. Tudi stari štedilniki in še marsikaj nevarnega se je tam znašlo. Lastniki gozdov so si ubrali kar drugo pot zraven po gozdu in še eno drugo po sosednjem travniku in njivi, staro pot in navlako v dolžini 150 metrov pa je preraslo drevje. To divje odlagališče je domačine dolga leta »bolelo« in člani Društva Machova dediščina pod Gorjanci so si zadali, da ga očistijo.

Že spomladi so se potrudili in uredili tiste kupe, napeljali gramoz, da so kolovozni jarek, oziroma koritnico sedaj po mnogih letih ponovno usposobili. »To je lep dosežek in skrb za ohranjanje naravne dediščine. Tudi grehi naših prednikov in nas so na nek način nekulturna dediščina našega kraja, ki jo je treba urediti,« meni Hren..

Pri očiščevalni akciji so pripomogli tudi vaščani Potov Vrha in Velikega Slatnika, ki so s traktorji vozili material, čeprav nekateri še niso člani društva. Podjetje Nagelj iz Velike Cikave je podarilo večje količine gradbenega materiala za pot. Slavko Pene in Zvone Struna pa sta priskočila na pomoč z gradbenim strojem.

»Travnik in gozd bosta sedaj služila svojemu namenu, pohodniki pa bodo tudi po severni, sedmi vpadnici, varno prišli na Machovo učno pot. Od tu so lepa izhodišča za povezavo učne poti iz Krajevne skupnosti Smolenja vas na sosednje krajevne skupnosti Otočec, Brusnice in naprej… Le z dobro voljo je treba poprijeti za delo,« po uspešni akciji zadovoljno pove Marjan Hren.

L. M., foto: Branko Babič.

