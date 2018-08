Trasiranje novih poti, zemljevid, table…

13.8.2018 | 09:25

Koreničev toplar v Beli Cerkvi je bil že zdaj prostor za razne dogodke, v prihodnje, ko bo obnovljen in olepšan, pa bo to še pogosteje. (Foto: Š. Kukman)

Šmarješke Toplice - V Občini Šmarješke Toplice so se aktivno lotili nadgradnje projekta Nordijska hoja na podeželju, za katerega je občina prejela nepovratna sredstva - dobrih 51.600 evrov vredno naložbo bo izvedla s podporo Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina, ki bo iz razpisnih sredstev za lokalni razvoj skupnosti zanjo zagotovila 80 odstotkov investicije, to je nekaj več kot 35 tisoč evrov.

Projekt so zastavili skupaj s partnerji: Termami Krka, d.o.o., Turističnim društvom Šmarješke Toplice, Športno turističnim društvom Bela Cerkev in družino Korenič. Kot pravi Alja Rabzelj iz občinske uprave, želijo s projektom dvigniti kvaliteto življenja na podeželju z ureditvijo skupnih površin za rekreacijo in druženje v tesnem stiku z bogato naravno in kulturno dediščino.

V okviru projekta Nordijska hoja na podeželju že pospešeno poteka trasiranje novih ter obstoječih nordijskih in kolesarskih poti, ki vodijo mimo najpomembnejših točk v občini, ob katerih se obiskovalci seznanijo z bogato zgodovino: na Vinjem Vrhu, ob Hiši žive dediščine v Beli Cerkvi ali ob cerkvah. Spoznavajo naravne vrednote, kot so Klevevž, Tržič in Zdravci. Dvanajst cerkva, ki so razglašene kot spomeniki lokalnega pomena, bodo označene z označevalnimi tablicami, na markantnih točkah nordijskih poti pa bodo stale informativne table. Pri cerkvi v Dolenjem Kronovem bo poleg table postavljena tudi urbana oprema, to je stojalo za kolesa in smetnjak.

Obnova Koreničevega kozolca

Živahno je te dni v Beli Cerkvi, kjer gredo proti koncu dela na ostrešju Koreničevega kozolca toplarja, pod katerim načrtujejo razne prireditve, obenem pa bodo poskrbeli za oživitev zapuščine Jožeta Karlovška, Šmarječana po rodu. Kozolec bodo namreč krasili njegovi ornamenti.

Na občini pravijo, da bodo vsa dela končana najkasneje do konca septembra, potem pa se sledi promocija nordijske hoje in naravne ter kulturne dediščine: izdelava zemljevida, organizacija tematskih pohodov in dopolnitve informacij na spletnih straneh TIC-a. Na ključnih lokacijah v Šmarjeških Toplicah in v Termah Šmarješke toplice bodo postavljene tudi posebne informacijske table.

Bernardka Krnc. (Foto: L. M.)

»Da bomo znali pravilno interpretirati našo naravno in kulturno dediščino, bomo poskrbeli z organizacijo tečaja za lokalne turistične vodnike in delavnice z lokalnim prebivalstvom,« pove Rabzeljeva. Izobraževanje za turistične vodnike se bo pričelo v mesecu novembru, zainteresirani se lahko prijavijo na občini.

Z izvedbo projekta Nordijska hoja na podeželju je zelo zadovoljna županja Bernardka Krnc, »ker bomo pridobili novo turistično infrastrukturo in nove turistične vodnike, ki bodo usposobljeni za vodenje po občini. V nadaljevanju pa že pripravljamo nadgradnjo obstoječega projekta, to je Center nordijske hoje in kolesarstva v Šmarjeških Toplicah. Z njim bomo obogatili obstoječo turistično ponudbo in izobraževanja, objekt pa bo nudil tudi prostor za nov TIC, kjer bodo na voljo vse informacije o turizmu na Dolenjskem. Možna bo tudi izposoja palic za nordijsko hojo in koles, s katerimi se bodo obiskovalci lahko podali tudi po novi regionalni kolesarski povezavi, ki jo snujemo z ostalimi dolenjskimi občinami v okviru dogovora regij.«

L. Markelj