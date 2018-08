Javni razpis za krožišče predvidoma septembra

13.8.2018 | 10:40

Tu bo nastalo krožišče kot vstop v novo škocjansko industrijsko cono. (Foto: J. A., arhiv DL)

Dobruška vas - Kako kaže z izgradnjo krožišča za obrtno cono v Dobruški vasi, brez katerega cona, ki je ključnega pomena za gospodarski razvoj škocjanske občine, ne more zaživeti?

To vprašanje smo naslovili Direkcijo RS za infrastrukturo, kjer pravijo, da je razpisna dokumentacija za izvedbo gradbenih del v pripravi in predvideno je, da bo javno naročilo objavljeno predvidoma v začetku septembra. Spomnimo, da sta sporazum o sofinanciranju izgradnje krožišča v poslovni coni GTC Škocjan v začetku maja podpisala škocjanski župan Jože Kapler in minister za infrastrukturo Peter Gašperšič. Gre za 1,3 milijona vreden projekt, ki poleg krožišča vključuje tudi ureditev kolesarske poti, pločnika, avtobusnega postajališča, razsvetljave in komunalnih vodov.

L. Markelj