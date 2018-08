Policijski psi: najprej sodelavci, potem ljubljenčki

13.8.2018 | 11:20

Po delu se priležeta osvežitev in malo zabave v reki.

Policijski psi opravljajo splošne in specialistične naloge.

Novo mesto - Ste kdaj videli policista s službenim psom? Ko ljudje, ki imajo nečedne namene, opazijo vodnika službenega psa in kosmatinca, se menda marsikdo izmed njih premisli in ne stori prekrška ali kaznivega dejanja, zato so policijski psi dobra preventiva.

Na policijski postaji vodnikov službenih psov Novo mesto je 11 vodnikov službenih psov, od teh jih devet opravlja splošne naloge, dva pa specialistične. »Trenutno imamo v enoti 16 službenih psov, od teh štiri za specialistično uporabo – dva sta izšolana za odkrivanje mamil, eden za zaznavanje eksplozivnih snovi in eden za odkrivanje orožja. Preostalih 12 službenih psov je namenjenih za splošne naloge,« je pojasnil Sebastjan Lašič, pomočnik komandirja na Postaji vodnikov službenih psov Novo mesto.

NAJVEČ OVČARJEV

Novomeški vodniki službenih psov s svojimi štirinožnimi sodelavci trenutno največ nalog opravljajo na območju Bele krajine, kjer pomagajo pri nadzoru državne meje, seveda pa sodelujejo tudi pri drugih operativnih nalogah policije.

»Na naši policijski postaji vodnikov službenih psov prevladujejo predvsem psi pasem nemški in belgijski ovčar, imamo pa tudi predstavnika lovske pasme nemški kratkodlaki ptičar. Šolanje poteka različno, in sicer je odvisno od programa usposabljanja,« je dodal.

NAJPREJ ŠOLANJE

Osnovni bonton spoznajo že med socializacijo.

Šolanje službenega psa poteka po sklopih. Začne se z vzgojo (s socializacijo) ob dodelitvi službenega psa mladička vodniku. To traja okoli leta do leta in pol; seveda proces ves čas spremljajo inštruktorji Oddelka za šolanje službenih psov (OŠSP) Gmajnice. Nadaljujejo s predšolanjem (od tri do štiri mesece), sledi osnovno šolanje (od štiri do pet mesecev). »V procesu šolanja pes opravi vmesni preizkus in na koncu zaključni preizkus, po katerem odide s svojim vodnikom na teren oziroma v svojo matično enoto,« izvemo.

PO UPOKOJITVI VEČINA K VODNIKOM

Službeni psi svoje naloge v policiji opravljajo različno dolgo, odvisno od starosti, zdravstvenega stanja itn. Po koncu službene kariere te pse upokojijo. »Večino ob upokojitvi vzamejo domov vodniki službenih psov, s katerimi so skupaj opravljali naloge, če vodnik službenega psa nima te možnosti, pa za upokojenega psa poskrbi matična policijska enota, ki ima na voljo namestitvene kapacitete.« Tako jim po delu zagotovijo lep preostanek življenja.

Sicer imajo službene pse policije nameščene v boksih na policijski postaji vodnikov službenih psov Novo mesto. Izjema so živali, ki jih na podlagi veterinarskih priporočil predajo v domačo oskrbo pri vodnikih. Med dopusti jih tudi oni pripeljejo na omenjeno postajo, na kateri imajo zagotovljeno 24-urno oskrbo: hrana, voda, čiščenje boksov, gibanje (ob policijski postaji imajo velik ograjen travnat prostor, ki je velik kot srednje nogometno igrišče).

Vodniki službenih psov iz Novega mesta so s šentjernejskimi policisti preverjali, kako v vročih poletnih dneh za živali skrbijo njihovi lastniki in skrbniki. Ugotovili so, da vzorno.

STANJE SE IZBOLJŠUJE

Vodniki službenih psov pri nadzorih oziroma pogovorih z občani ugotavljajo, da se stanje glede oskrbe živali v zadnjih letih izboljšuje. Ljudje so bolj ozaveščeni in bolje skrbijo zanje. »Na ustrezno oskrbo smo še posebej pozorni v nadzorih, ki jih izvajamo v poletnem in zimskem času, saj so takrat živali dodatno izpostavljene vremenskim razmeram – mrazu in vročini. Verjamemo, da k boljši oskrbi živali pripomorejo tudi naši pozivi in aktivnosti, ki jih v skrbi za zaščito živali na terenu izvajamo s pristojnimi inšpekcijskimi službami.«

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu 9. avgusta 2018.

Janja Ambrožič, fotografije: Policijska uprava Novo mesto