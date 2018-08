Za veliki šmaren slovesno na Zaplazu

13.8.2018 | 16:45

Romarsko središče na Zaplazu bo v sredo govoto spet lepo obiskano. (Foto: arhiv DL)

Zaplaz, Zagradec - Marijino vnebovzetje ali veliki šmaren je najstarejši Marijin praznik, ki ga obhajamo 15. avgusta, ko je tudi dela prost dan. V sredo bo zato slovesno tudi v vseh cerkvah novomeške škofije, pri katerih pričakujejo večje število vernikov in romarjev.

Posebej slovesno bo praznovanje v osrednjem škofijskem Marijinem romarskem središču na Zaplazu, kjer bodo glavne slovesnosti potekale po naslednjem razporedu: na predvečer praznika, torej jutri, bo ob 20. uri tradicionalna procesija z lučkami in Marijinim kipom s Čateža na Zaplaz. Na Zaplazu bo sledila sveta maša pred cerkvijo, ki jo bo vodil generalni vikar Božidar Metelko. Na praznik Marijinega Vnebovzetja ob ob 10. uri slovesno somaševanje vodil novomeški škof msgr. Andrej Glavan. Med mašo, po pridigi, bo obnovitev posvetitve slovenskega naroda Mariji, ob koncu maše pa blagoslov zelišč in cvetja. Sodelovali bodo župnijski sodelavci (zbor in ministranti) iz župnije Novo mesto – sv. Lenart (frančiškani) in iz domače župnije Čatež-Zaplaz. Na praznik bo z Zaplaza potekal tudi neposredni prenos maše na RTV SLO.

Obnovljena cerkev v Zagradcu

Na predvečer praznika Marijinega Vnebovzetja, torej jutri, pa se obeta še en pomemben dogodek - ob 19.30 bo v Zagradcu pri Žužemberku potekal blagoslov generalno obnovljene župnijske cerkve, ki bo predstavljal vrhunec praznovanja 230-letnice Župnije Zagradec. Obnova, ki je trajala tri leta, obsega tako gradbena dela, inštalacije, okolico, kot tudi obsežna restavratorska dela, nov (leseni) daritveni oltar in ambon. Farani so se neverjetno izkazali in skoraj vse opravili z lastnim delom, prispevali so denar, skratka vsak je pomagal po svojih močeh. Veliko pomoč in sodelovanje je bilo tudi iz KS Zagradec ter Občino Ivančna Gorica pri ureditvi pokopališča.

Restavratorka in konservatork Helena Valentin Konjedic je v slabem letu generalno restavrirala celoten Marijin oltar, ki je v vseh družbenih spremembah v zgodovini in v osebnih stiskah predstavljal tukajšnjim prebivalcem in romarjem skrinjo zaveze in pribežališče ter tolažbo. Restavratorka je izrisala tudi načrt in po izdelavi domačega mizarja poslikala ambon in daritveni oltar s podobami šestih božjih služabnikov in mučencev, ki se vsak na svoj način dotika suhokranjske zemlje: misijonarja Friderika Barage, škofa Janeza Gnidovca, škofa Antona Volka, blaženega Alojzija Grozdeta ter redovnic Kristine Bojanc in Antonije Fabjan.

V torek bo torej novomeški škof Glavan opravil blagoslov vseh naštetih del, sledila bo sveta maša in procesija z Marijinim kipom po vasi.

L. Markelj