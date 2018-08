V Škocjanu po indijansko

13.8.2018 | 13:00

Na delavnicah v Škocjanu je veselo.

Škocjan - Letos krajevna knjižnica Škocjan v sodelovanju z večgeneracijskim centrom Skupaj v okviru Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto v avgustu organizira bralno ustvarjalne delavnice z naslovom Povsod je lepo, doma je najlepše.

Zala Štamcar po indijansko.

Kot pravi vodja krajevne knjižnice Zala Štamcar, se družijo vsak torek med 9. uro in 12. uro na zelenici za Metelkovino, v primeru dežja pa v prostorih knjižnice. »Beremo pravljice z različnih celin, spoznavamo kulturo staroselcev in ustvarjamo različne »tradicionalne« izdelke,« pravi Štamcarjeva.

Na prvi delavnici pretekli torek so spoznavali Ameriko in indijansko kulturo, prebrali pravljico o malem Indijančku Padajoči sneg in izdelali perjanico in indijanski boben. Jutri bodo »potovali« v daljno Avstralijo. S pravljico Čudodelni iskalec vode bodo spoznavali življenje »tam spodaj« in izdelali »rainstick«. Prihodnji torek 21. avgusta bodo odkrivali lepote vroče Afrike, prebirali pravljico Ime čarobnega drevesa in ustvarjali nožne okraske in tipične masajske ogrlice. Zadnji počitniški torek v avgustu pa bodo zaključili doma, kjer je najlepše. Prebrali bodo Petra Klepca in izdelovali brenkala, tolkala in druga drobna presenečenja.

L. Markelj, foto: Krajevna knjižnica Škocjan

