Šest poškodovanih na AC; padel s traktorja; spodrsnilo mu je na pomolu

13.8.2018 | 14:05

Ilustrativna fotografija (Foto: S.G, arhiv DL)

O prometni nesreči na avtocesti med priključkoma Novo mesto vzhod in zahod so bili policisti obveščeni včeraj nekaj po 14.30. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročila 27-letna voznica osebnega avtomobila iz Bosne in Hercegovine, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom in trčila v kombinirano vozilo švicarskih registrskih oznak. Šest lažje poškodovanih udeležencev nesreče so reševalci odpeljali v bolnišnico. Povzročiteljici nesreče so policisti izdali plačilni nalog.

Včeraj okoli 14.30 je bila PU Ljubljana obveščena o prometni nesreči v Radohovi vasi, v kateri je bil udeležen voznik motornega kolesa. Z ogledom kraja nesreče in zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je voznik motornega kolesa znamke Yamaha zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad vozilom in padel po vozišču. Na motorju je bila še potnica, ki je v nesreči utrpela hude telesne poškodbe, voznik pa lahke. Oba sta uporabljala zaščitni homologirani čeladi. Policisti zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče in malomarnosti.

Policisti Policijske postaje Dolenjske Toplice so bili sinoči nekaj pred 20. uro obveščeni o padcu motorista pri kraju Visejec. Opravili so ogled in ugotovili, da je 42-letni motorist iz Ljubljane zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad motorjem, zapeljal s ceste in padel. Motorist, ki se je v nesreči lažje poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,40 miligrama alkohola. Reševalci so voznika odpeljali v bolnišnico, policisti pa mu bodo zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Po avtocesti v nasprotni smeri

V soboto dopoldne so policisti na Operativno komunikacijskem centru PU Novo mesto prejeli več klicev voznikov, da na avtocesti pri Novem mestu v smeri proti Ljubljani voznik avtomobila vozi v nasprotni smeri. Na kraj je bilo takoj napotenih več policijskih patrulj, obveščeni so bili tudi delavci DARS-a. Policisti so na podlagi delnega opisa vozila voznico izsledili pri počivališču Starine. Ugotovili so, da je 78-letna voznica na Karteljevem zapeljala na avtocesto in okoli štiri kilometre vozila v nasprotni smeri. Policisti okoliščine še ugotavljajo in bodo po zaključeni preiskavi voznico ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Pijan in brez izpita

Šentjernejski policisti so v noči na soboto med kontrolo prometa v Šentjerneju ustavili voznika avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran avtomobil. 29-letni kršitelj je vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,90 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Napadel policista na meji

Na mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje je včeraj nekaj po 19. uri na izstop iz Slovenije pripeljal voznik avtomobila, v vozilu je bil tudi sopotnik. Policist ju je med mejno kontrolo pozval, da mu izročita dokumente, vendar tega nista hotela storiti, izstopila sta iz vozila, se nedostojno vedla, eden izmed njiju pa je napadel policista. Policisti PMP Obrežje so zoper oba kršitelja uporabili prisilna sredstva in ju obvladali.

Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola oziroma prepovedanih drog so 27-letnemu vozniku odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Odklonil je tudi hitri test in strokovni pregled za ugotavljanje vožnje pod vplivom prepovedanih snovi. Pri pregledu vozila so policisti našli štiri zavoje z okoli 25 grami suhih rastlinskih delcev, po prvih ugotovitvah gre za prepovedano konopljo. Obema kršiteljema so odvzeli prostost in ju pridržali. Zaradi kršitev so jima izdali plačilni nalog, po zaključeni preiskavi pa ju bodo ovadili na pristojno tožilstvo.

Ključ pod predpražnikom?

V okolici Krškega je v petek dopoldne neznanec s ključem, ki ga je oškodovanec pustil pod predpražnikom, odklenil vrata in vstopil v hišo. Preiskal je prostore in odnesel denar.

Okradli številne dopustnike

Istega dne je v Gorenji Gomili na območju Šentjerneja nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, ki so bili na dopustu, in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Policijska preiskava kaznivega dejanja še poteka.

Novomeški policisti so bili v soboto v jutranjih urah obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo v Šmarjeti. Storilec je v večernih urah izkoristil krajšo odsotnost stanovalca in skozi priprto okno vstopil v hišo. Odtujil je denar in nakit in lastnika oškodoval za 400 evrov.

Med 1. in 11. avgustom je v Starem Sejmišču neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev, ki so bili na dopustu, in skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Vzel je tablični računalnik, fotoaparat, dve ročni uri in denar. Lastnike je oškodoval za 6.000 evrov.

V Metliki je med 1. in 12. avgustom nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo, preiskal prostore in ukradel okoli 1.000 evrov.

V kraju Turopolje je med 10. 8. in 12. 8. storilec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je zlat nakit in lastnike oškodoval za 2.000 evrov.

V okolici Grosupljega so vlomili v dve hiši, iz ene so odnesli nakit, iz druge pa nakit in prenosnik.

Padel s traktorja

Policisti PP Novo mesto so bili v petek popoldne obveščeni o nesreči pri delu v kraju Dolenji Globodol, kjer naj bi se hudo poškodoval moški. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 50-letni moški s traktorjem, na katerem je imel pripeto kosilnico, kosil travo. Moški je po vsej verjetnosti padel s traktorja, kosa kosilnice pa ga je hudo poškodovala. Okoliščine nesreče še preiskujejo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Poškodoval se je pri skoku v vodo

Včeraj nekaj pred 16. uro so bili policisti PP Metlika obveščeni, da se je pri skoku v Kolpo poškodoval moški. Ugotovili so, da je 25-letni moški s prijatelji skakal v Kolpo z lesenega pomola v kraju Krasinec. Pri odrivu naj bi mu na lesenem pomolu spodrsnilo, padel je v vodo in z glavo zadel v dno rečne struge. Oskrbeli so ga v zdravstvenem domu, od tam pa je bil s helikopterjem odpeljan v bolnišnico. Policisti bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Na podvozju v Slovenijo

Policisti PMP Dobova so na vstopu v Slovenijo pri kontroli tovornega vlaka, ki je v Italijo prevažal žito, na podvozju enega izmed vagonov našli skrita dva državljana Libije, ki sta se skušala izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

33 ilegalcev prijeli

Policisti so od petka do danes pri opravljanju nalog varovanja državne meje na območju Bele krajine in Posavja izsledili in prijeli 33 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci, 21 državljani Pakistana, desetimi državljani Afganistana in dvema državljanoma Indije, še niso zaključeni.

J. A.