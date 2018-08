FOTO: V Šentjerneju poslej tudi jeklene ptice

13.8.2018 | 11:30

Danes je v Šentjerneju prvič vzletelo in pristalo letalo.

Ivan Kralj bi rad uredil pravo letališče.

Vinogradi iz zraka

Šentjernej - V Šentjerneju je danes najbrž prvič pristalo letalo. Podjetnik Ivan Kralj oz. aeroklub Ikar iz Šentjerneja in družba Aviofun, v kateri je Kralj od letos tudi solastnik, sta namreč na nekdanjem nasadu hmelja med šentjernejsko poslovno cono in naseljem Roje uredila travnato vzletno-pristajalno stezo.

Ta je dolga 350 metrov, kar pomeni, da jo lahko uporabljajo zgolj letala, ki lahko vzletajo in pristajajo na zelo kratkih stezah. Mednje sodi tudi transportno letalo švicarske izdelave Pilatus PC 6, s katerem se bo od prihodnjega petka dalje, ko se začne Jernejevo, v Šentjerneju moč podati na panoramske lete in tandemske padalske skoke, letalo, ki lahko sprejme do 9 potnikov, pa bo na voljo tudi padalcem z licenco.

Vzletišče, ki je dovoljenje za obratovanje za zdaj pridobilo za obdobje enega leta, bi Kralj rad podaljšal na 1.000 metrov, kar bi pomenilo, da bi ga lahko uporabljala tudi druga letala, Aviofun pa si prizadeva še za pridobitev dovoljenja za prevažanje potnikov med letališči, s čimer bi turistično dejavnost nadgradili tudi s ponudbo komercialnih letov na krajše razdalje.

B. Blaić

Galerija