Sistem za pomoč vozniku Kostal

13.8.2018 | 14:45

Če si ogledate vozne navade, ki obstajajo v zadnjih letih, opazite, kako nepremišljeni so lahko ljudje. Na cesti je veliko nesreč, ki ljudi stanejo življenja ter njihovih dragocenih avtomobilov. Zaradi potrebe po varni vožnji v cestnem prometu, Kostal in ostala, v prihodnost usmerjena avtomobilska podjetja za rezervne dele, avtomobilski industriji stalno dobavljajo sisteme za pomoč voznikom. Ti sistemi delujejo kot dodatne oči voznika, s tem ko zagotavljajo pomoč tam, kjer posameznik s prostim očesom tega morda ne bo zaznal. Delujejo po enakem principu kot opora na otroških kolesih.

Glede na tempo, s katerim se soočamo, v prihajajočih dneh morda ne bo potrebe po vozniku izza armaturne plošče. Avtomobilska znamka Mercedes Benz je že prevzela to tehnologijo, druge blagovne znamke avtomobilov pa jo posnemajo. Sistemi za pomoč voznikom Kostal so skrbno zasnovani za ambiciozne voznike. Delujejo s pomočjo senzorjev, ki pokrivajo neposredno okolje.

Ideja je imeti širše vidno polje, tako da voznik lahko sprejme ustrezne odločitve, preden bo prepozno. Druge funkcije, povezane z varnostjo, ki jih izvajajo sistemi za pomoč voznikom, vključujejo ohranjanje voznega pasu in uporabo zasilnih zavor, kadar sistem zazna bodisi pešce, avtomobile ali kolesarje, na varni razdalji pred vozilom.

Ne samo, da so sistemi za pomoč voznikom namenjeni in zelo potrebni zaradi varnosti, temveč so zasnovani tudi za udobje med vožnjo. Ni vam potrebno gledati na levo in desno zaradi morebitne prihajajoče nevarnosti. Lahko sedite in se sprostite ter počakate, da kamere vozila delujejo kot vaše oči. Vendar pa se lahko stvari zapletejo, če so kamere pokvarjene. V takšnem primeru jih boste morali popraviti ali zamenjati celoten sistem. Izbira sistemov Kostal ne bo najslabša možnost, saj je znan po najboljših avtomobilskih sistemih prihodnosti.

