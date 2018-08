25. Jernejevo bogato z dogajanjem kar dva tedna

13.8.2018 | 15:30

O programu Jernejevega sta danes spregovorila župan in podžupan Radko Luzar in Janez Selak (na desni), direktor občinske uprave Samo Hudoklin (na levi) pa je predstavil investicije (več o tem jutri).

Šentjernej - »Za nami je uspešno leto, med drugim potekata dve največji investiciji v občini - izgradnja novega vrtca in širitev poslovne cone, tako da imamo razloge za veselo praznovanje občinskega praznika,« je na novinarski konferenci ob Jernejevem 2018 povedal župan Radko Luzar.

Letošnje Jernejevo, ki je že 25. po vrsti, bo kot vedno pestro. V organizaciji občine, društev, ustanov, podjetij in posameznikov se bo med 12. in 25. avgustom zvrstilo kar 42 različnih dogodkov, »od kulturnih, športnih in zabavnih, do humanitarnih prireditev. Pozabili nismo ne na mlade ne na starejše, tako da bo res lahko vsak našel nekaj zase,« je povedal podžupan Janez Selak. Večino dogajanja bo potekalo na prireditvenem prostoru pred kulturnim centrom.

Veliko tradicionalnih dogodkov, a tudi novosti

Med tradicionalnimi dogodki so sredini Jernejev kolesarski maraton, sobotne kmečke igre ob 16. uri v Gradišču v organizaciji TD Zvon, 6. pohod po Dobrškovi poti v organizaciji šentjernejskih vinogradnikov, pa nedeljske kasaške dirke na hipodromu Šentjernej ob 14. uri z atraktivno dirko kvadrig, atletski miting v sredo, 22. avgusta, postavitev klopotca v Tolstem vrhu, Jernejev koncert Pihalnega orkestra občine Šentjernej in večer penin 23. avgusta, dan odprtih vrat muzeja na prostem v Pleterjah itd. Letošnja novost je dan odprtih vrat kmetije Gregorič iz Grobelj, pa padalsko letalska prireditev v organizaciji Aero kluba Ikar Šentjernej, ko bodo na šentjernejskem polju mogoči panoramski poleti.

Osrednje dogajanje bo potekalo v soboto, 25. avgusta, ko bodo ob 14. uri na slavnostni seji občinskega sveta podelili občinska priznanja najzaslužnejšim, ob 17. uri pa bo sledila tradicionalna Jernejeva povorka, na kateri bo svoje celoletno delo predstavilo preko petdeset domačih društev. Od 17. ure dalje bo delovala tudi vinska cesta, na kateri bo poudarek na cvičku, saj so Šentjernejčani še kako ponosni, da že drugo leto premorejo kralja cvička. Pestro bo tudi sobotno dopoldne na Jernejevem sejmu, na katerem bo dišalo tudi po t.i. županovem golažu, sicer pa bo od 10. ure naprej pri gasilskem domu gasilski dan za vse generacije. Jernejevo 2018 se bo sicer zaključilo na god sv. Jerneja, njihovega zavetnika, a zadnji dogodek se obeta 7. septembra, ko bodo slavnostno odprli prvi del novega vrtca v Šentjerneju.

Program dogajanja za Jernejevo 2018 si preberite v priponki.

