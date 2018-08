Motorist in sopotnica padla na cesto

13.8.2018 | 18:25

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Popoldne ob 17.08 je na cesti Novo mesto—Šentjernej pri Kremenu v občini Novo mesto padel motorist s sopotnico. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano sopotnico oskrbeli na kraju in jo prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanke in policistom pri usmerjanju prometa.

Poškodovanega motorista odpeljali v bolnišnico

Danes popoldne ob 14.32 sta na cesti Črnomelj–Adlešiči pri kraju Tribuče v občini Črnomelj trčila osebno vozilo in motorist. Poškodovanega motorista so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj oskrbeli na kraju in ga prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem in počistili razlite motorne tekočine.

Odstranili sršenje gnezdo

Danes ob 8.30 so na Bizeljski cesti v Brežicah gasilci PGD Obrežje iz stanovanjskega objekta odstranili sršenje gnezdo.

Danes ob 9.31 so na Hrastinski poti v Brežicah gasilci PGD Obrežje iz večstanovanjskega objekta odstranili sršenje gnezdo.

Voda zalila klet

Včeraj ob 18.47 je v Svibniku v občini Črnomelj zaradi počene vodovodne cevi voda zalila klet stanovanjske hiše. Gasilci PGD Črnomelj so prečrpali okoli osem kubičnih metrov vode in očistili prostore.

S helikopterjem v UKC

Včeraj popoldne ob 15.46 je posadka helikopterja Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP na Brniku s helikopterjem prepeljala poškodovano osebo iz Metlike v UKC Ljubljana.

Nevarnost neviht z nalivi

Po meteorološki prognozi Agencije RS za okolje bodo v noči na torek in v torek zjutraj bodo predvsem na Primorskem možne močne nevihte z nalivi in močnimi sunki vetra. Sunki zahodnega do jugozahodnega vetra bodo najbolj izraziti na Obali. Močnejše nevihte z nalivi bodo čez dan tudi drugod po državi.

L. M.