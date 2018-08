Kje je končal samoprispevek iz Kamenice?

V Kamenici je 12 družin skoraj dve leti zbiralo denar za cesto. Kaj se je zgodilo s skoraj 13.000 evri, raziskuje tudi policija. (Foto: B. B., arhiv DL)

Šentjanž - Pred natanko letom dni smo poročali, kako so v vasi Kamenica v KS Šentjanž dobili nov asfalt in še nekaj drugih pridobitev. Polovico denarja za prenovo ceste skozi vas so zbrali krajani sami. Približno dve leti je 12 gospodinjstev Kamenice odvajalo po 50 evrov mesečno in na koncu so zbrali nekaj manj kot 13 tisočakov.

Denar so krajani zbirali na posebnem računu, po koncu pa bi ga morali predati krajevni skupnosti, da bi ta z njim poplačala račune za izvedena dela. Do tu vse lepo in prav in pri tem bi najbrž ostalo, če ne bi svetnik in podpredsednik KS Šentjanž Branko Keber ob pregledu poročila o poslovanju krajevne skupnosti v letu 2017 opazil, da je KS Šentjanž lani res plačal okoli 13.000 evrov za obnovo ceste v Kamenici, prihodka, prispevka, ki so ga zbirali krajani, pa v zaključnem računu krajevne skupnosti ni bilo videti. Ko je vprašanje, kako je to mogoče, naslovil na predsednika KS Boštjana Krmelja, odgovora ni dobil več mesecev.

POMOČ OB POŽARU

Denar za cesto je v Kamenici pobirala svetnica KS Šentjanž, sicer domačinka Zdenka Štih. Kot nam je povedala, je denar vsak mesec sproti polagala na račun, ki ga je posebej v ta namen odprla na pošti v Krmelju. Ko se je obdobje zbiranja denarja končalo, sta šla z Boštjanom Krmeljem na pošto in predsednik KS je tam v gotovini prevzel ves zbrani denar, ki pa ga ni nikoli položil na račun krajevne skupnosti.

»Vprašanje, kaj se je z denarjem zgodilo, sem na svetu KS zastavil 18. januarja. Predsednik takrat ni imel odgovora. Odgovor je podal šele na zadnji seji konec maja. Povedal je, da je zbrani denar kot pomoč predal Mariji Bajt, ki ji je pred letom dni pogorela hiša,« nam je povedal Keber.

»Res je, da je Bajtovim pogorela hiša, a Krmelj je tudi za pomoč tej družini organiziral zbiranje denarja. Tudi meni je rekel, da naj začnem zbirati denar, pa sem mu rekel, da brez sklepa svetnikov, upravne enote ali župana tega ne bom počel. Nekakšen dokument o takem zbiranju denarja namreč mora obstajati, toliko že vem. Pa so vseeno pobirali denar brez kakršnega koli sklepa. Vsak je dal kaj, tudi jaz sem dal 20 evrov in to tudi podpisal,« nam je še povedal Keber.

NASPROTUJOČE SI IZJAVE

Ko smo o zbranem denarju Kameničanov in njegovi čudni poti povprašali predsednika KS Šentjanž Boštjana Krmelja, nam je ta rekel, da je bil ves denar porabljen namensko. »V proračunu krajevne skupnosti je bila narejena sprememba, rebalans, s katerim smo se takrat, pred enim letom, odločili, da denar podarimo Bajtovi, ki ji je pogorela hiša,« nam je zatrdil. Ko smo o taki odločitvi povprašali svetnika Kebra in Štihovo, sta nam oba povedala, da o kakem rebalansu ne vesta nič in da sta to, da je Krmelj denar, ki so ga zbirali v Kamenici, odnesel Bajtovi, prvič slišala na majski seji sveta KS.

Na naše vprašanje, kaj se je zgodilo z denarjem, ki so ga v krajevni skupnosti zbirali za prizadeto družino, je Krmelj zatrdil, da KS ni zbiral nobenega denarja.

Po odgovore na vprašanja, ki se pojavljajo v tej nenavadni zgodbi, smo se na koncu odpravili še k Mariji Bajt v Leskovec pri Podborštu. Maja lani je bilo, ko jim je požar močno poškodoval hišo. Kot nam je povedala Marija, je Krmelj nekaj več kot 12.000 evrov kmalu po požaru izročil njeni zdaj že pokojni tašči Mariji Bajt. »Nič ne vem o tem, da bi bil ta denar namenjen za kaj drugega. Če pa sem s tem koga kaj oškodovala, ga lahko tudi vrnem. Ne sicer vsega naenkrat, a bomo že nekako,« zagotovi s solzami v očeh.

Z vsemi omenjenimi so informativne pogovore opravili tudi policisti, ki zadeve zaradi varovanja osebnih podatkov za zdaj ne komentirajo.

