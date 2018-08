Novomašnik med pleterskimi kartuzijani

14.8.2018 | 09:00

Na novomašniškem posvečenju v pleterski samostanski cerkvi. (Foto: Jože Potrpin, Družina)

Pleterje - Med štirimi letošnjimi novomašniki novomeške škofije je tudi p. Joachim Schmidt, ki pripada meniškemu redu kartuzijanov, ki živijo v samostanu v Pleterjah pri Šentjerneju.

Preteklo soboto ga je med mašo v duhovnika v stari gotski cerkvi kartuzije Pleterje posvetil njegov rojak, apostolski nuncij msgr. Juliusz Janusz ob somaševanju menihov (in navzočnosti samostanskih bratov) in drugih duhovnikov. P. Joahin Schmidt izhaja iz mesta Bydgoszcz na severu Poljske in je ha kartuzijanom vstopil leta 2009. Glavni namen kartuzijanov je molitev za potrebe Cerkve in sveta. Ker pri kartuzijanih velja nekakšno pravilo, da ostanejo v istem samostanu vse življenje, bo p. Joachim kot menih v samostanu ostal v naši škofiji, svojo molitev in življenje pa daroval za potrebe celotne Cerkve in tudi naše škofije. Novomašnik br. Joachim je v pleterski samostanski cerkvi zbranim podelil novomašni blagoslov

Apostolski nuncij je v nagovoru, ki ga je namenil tudi v poljščini novo posvečenemu, njegovim svojcem in drugim rojakom, poudaril: »V veliko čast mi je, da sem bil izbran za podelitev zakramenta mašništva našemu poljskemu diakonu Joachimu Schmidtu. Predlog se je rodil ob mojem obisku tega starodavnega samostana in vesel sem, da ga danes lahko uresničimo. Vaš prior Frančišek je namenil veliko pozornosti pripravi obreda in pokazal pravi liturgični duh kartuzijanov. Ta kraj molitve je blagoslov za vso Slovenijo, saj medtem, ko večina prebivalstva spi, kartuzijanski menihi iz Pleterij molijo, se postijo in svoje osebno življenje podarjajo za Cerkev. Zgodovina odrešenja nas uči, da se velike stvari zgodijo v tišini.«

Zbrane v cerkvi je ob koncu slovesne maše, ki jo je obogatilo ubrano petje mešanega pevskega zbora šentjernejske župnije, na kratko nagovoril tudi šentjernejski župnik Anton Trpin. Novomašnik br. Joachim je v pleterski samostanski cerkvi zbranim podelil novomašni blagoslov.

L. M.