Ponoči udarila strela, kozolec pogorel; trčila avto in traktor

14.8.2018 | 07:00

simbolna slika (foto: arhiv DL)

Minulo noč ob 3.35 uri je pri Gorenjem Vrhpolju, občina Šentjernej, strela udarila v kozolec in povzročila požar. Kozolec, velik okoli 5 krat 12 metrov, in suho seno v njem sta popolnoma zgorela. Požar so pogasili gasilci PGD Gorenje Vrhpolje in Šentjernej. Gasilci PGD Gorenje Vrhpolje so do jutra ostali na požarni straži.

Razkrita streha

Ob 3.02 je v Svibniku, občina Črnomelj, veter razkril folijo na strehi stanovanjske hiše, ki je bila zasilno prekrita po neurju. Gasilci PGD Črnomelj so folijo pritrdili nazaj na streho.

Trčila avto in traktor

Včeraj ob 18.54 sta v naselju Straža pri Raki, občina Krško,trčila osebno vozilo in traktor s priključkom. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, s tehničnim posegom postavili traktor na kolesa, z vpojnimi sredstvi počistili razlite motorne tekočine in nudili pomoč avto vleki. Poškodovanih ni bilo.

Požara ni bilo

Sinoči ob 20.01 so bili obveščeni o gozdnem požaru v Ločni v Novem mestu. Posredovali so gasilci GRC Novo mesto. Požara ni bilo, zato intervencija ni bila potrebna.

... so pa gasili v Brezju

13. 8. 2018 ob 22.07 je v ulici Brezje v Novem mestu gorelo zapuščeno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 14.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SKROVNICA;

- od 7.30 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REPLJE.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 7.30 do 13.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TUŠEV DOL na izvodu Petric;

- od 8.00 do 13.30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VAS PRI ČRNOMLJU, TP ČUDNO SELO, TP ŽAGARCI.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije na področju nadzorništva Mokronog, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije:

- med 8.00 in 11.00 na območju TP Srednje Laknice, Škovec, Škovec dolina, Malkovec, Pavla vas, Trščina in Krsinji vrh;

- med 11.00 in 15.00 na območju TP MIRNA ROJE 2 izvod ZGORNJA VRSTA;

- med 11.30 in 15.00 na območju TP Breško, Požarče in Svrževo.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAŠČA, izvod Kašča.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 15.10 do 18.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ISKRA ŠENTJERNEJ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Velika vas izvod proti cerkvi med 8:00 in 13:00 uro; za področje nadzorništva Brežice pa na območju TP Brezina in Gornji Šentlenart med 11:00 in 13:00 uro.

M. K.