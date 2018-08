Gradijo vrtec, širijo cono

To je nov, 10-oddelčni vrtec v Šentjerneju, kjer že uživajo šentjernejski malčki. Zraven poteka gradnja drugega dela.

Šentjernej - Da občina dela dobro in se trudi za izboljšanje življenja šentjernejskih občanov, sta na včerajšnji novinarski konferenci ob Jernejevem zatrdila tako župan Radko Luzar kot direktor občinske uprave Samo Hudoklin. Slednji je podrobno predstavil, kaj vse jim je uspelo narediti v zadnjem letu.

Najbolj zadovoljni so, da dobro tečeta dva glavna projekta, ki so si jih zadali v tem mandatu - gradnja novega vrtca v Šentjerneju in širitev industrijske cone Šentjernej - Sever, za kar jim je uspelo pridobiti nepovratna sredstva.

Prva faza vrtca, ki ima deset oddelkov z razdelilno kuhinjo in večnamenskim prostorom s telovadnico je že zgrajena in od junija naprej v njej malčki že uživajo. Takoj je prišlo do rušitve starega vrtca, na katerem že nastaja drugi novi del, ki bo imel osem oddelkov. Izvajalec del je ljubljansko podjetje Dema plus s partnerjem Riko hiše iz Ribnice. »Vse poteka po terminskem planu, zaključek del in pridobitev uporabnega dovoljenja sta predvidena 25. oktobra, zaradi pridobitve sredstev iz Eko sklada,« je dejal Hudoklin.

Po načrtih poteka tudi gradnja oz. širitev Poslovno storitvene cone Šentjernej Sever - izvajalec del je krški Kostak, v okviru katere se že gradi cestna in komunalna infrastruktura. Predviden zaključek del je 20. september, občina pa je tudi za to naložbo pridobila skoraj 885 tisoč evrov nepovratnih sredstev z gospodarskega ministrstva, kar pomeni 90 odstotkov upravičenih stroškov. Pogodbena vrednost za cono je milijon 244 tisoč evrov bruto z DDV.

Pomembne tudi manjše investicije

Na občini Šentjernej se pohvalijo tudi z mnogimi manjšimi investicijami, kot so: obnova tal v športni dvorani OŠ Šentjernej, ureditev šolske poti in križišča v Orehovici, prenovo ceste in izgradnjo pločnikov z javno razsvetljavo in meteorno kanalizacijo v Dolenjem Mokrem Polju, prenovo ceste z meteorno kanalizacijo v Gorenjem Mokrem Polju, obnovo ceste skozi Tolsti Vrh, ureditev križišča v Gorenjem Maharovcu z odvodnjavanjem, izgradnjo poslovilne kapele in širitev pokopališča v Gorenjem Gradišču, seveda ne gre pozabiti tudi na vse izboljšave vodovodnega sistema v okviru hidravličnih izboljšav, v okviru katerega se dela na omrežju v vaseh Hraste, Dolenje in Gorenje Mokro Polje, Prapreče in Pristavica. Kot je dejal direktor občinske uprave, pa zraven poskrbijo še za druge izboljšave, od ureditve odvodnjavanja do javne razsvetljave, obnove cestnih odsekov ipd., »ko se že dela in je cesta razkopana.«

Med pomembnejšimi projekti, ki se že izvajajo oz. so v pripravi, so tudi izgradnja širokopasovnega optičnega omrežja, plinovodnega omrežja, kjer je izbrani koncesionar Petrol d.d., ureditev križišča z avtobusnimi postajališči, pločnikom in javno razsvetljavo v Gorenjem Maharovcu (tu sodelujejo z Direkcijo RS za infrastrukturo), izdelava projektne dokumentacije za širitev in obnovo ceste Šentjernej - Dobruška vas z izgradnjo avtobusnih postajališč, pločnika in javne razsvetljave v naseljih Drama in Roje, odkup občinskih prostorov na Prvomajski cesti 3a, odkup koncesije za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in prenos te na občinsko javno podjetje EDŠ d.o.o. , itd. Pridobljeno je tudi gradbeno dovoljenje za obnovo poslovne kapele na pokopališču v Orehovici.

Most v Mršeči vasi ostaja

Na novinarski konferenci je župan Radko Luzar povedal tudi, da most čez reko Krko v Mršeči vasi še ostaja pontonski oz. začasen in bo tako verjetno še kar nekaj časa. »Občani so se odločili za betonsko varianto, ki je za manj kot 1,5 milijona evrov ni mogoče narediti. Letos smo dali narediti dodatno študijo, če se je naložba morda pocenila, a temu ni tako,« je dejal in dodal, da nikjer ni zaslediti kakega razpisa, da investicija ne bi bila le na bremenih občinskega proračuna. K sreči pa je Slovenska vojska v tem času pridobila dva podobna mosta, tako da menda ni nevarnosti, da bi tega iz Mršeče vasi kaj kmalu potrebovala.

