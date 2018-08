FOTO: Kdo je v gozd zapeljal avtomobil in ga zažgal?

14.8.2018 | 11:00

Hudeje - Pod enim od člankov na našem spletu je prejšnji teden bralec zapisal: »V sredo sem tekel po gozdu iz smeri Gorenje Medvedje selo proti Hudejam in cca. 300 m pred romskim naseljem sredi gozda videl zažgan avto.«

Poslal nam je tudi fotografije avtomobila in zemljevid z označeno lokacijo. Ker tovrstni odpadki vsekakor ne sodijo v gozd, smo se najprej obrnili na Skupno občinsko upravo Mirnska in Temeniška dolina, od koder je vodja Brigita Železnik poslala odgovor, da ker gre za izrabljeno motorno vozilo, nadzor izvaja inšpekcija za okolje. Tako so zadevo odstopili omenjeni inšpekciji.

Tudi mi smo pisali Inšpekciji za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor, kjer so pojasnili, so zadevo evidentirali tudi kot prijavo.

Glede na kriterije, s katerimi omenjena inšpekcija določa prioriteto inšpekcijskih nadzorov, lahko ugotovimo, da zadeve ne bodo obravnavali kot najbolj prioritetno.

Kaj bo s stroški? »Strošek odstranitve izrabljenega vozila do zbirnega mesta nosi zadnji evidentirani lastnik vozila, sam prevzem na zbiralnem mestu ali obratu za razstavljanje pa je brezplačen,« so pojasnili.

Torej, zadnji lastnik bo tisti, ki bo moral poskrbeti za odvoz, če tega v roku, ki mu ga bo določil inšpektor, ne bo storil sam, bodo to naredili drugi, a stroške bo plačal on. Seveda si lahko obeta še kazen.

Kdo je v gozd odpeljal iz zažgal avtomobil, je v tem trenutku nemogoče trditi, kot je razvidno iz uvoda, je avtor fotografije namignil, da je zelo blizu največje trebanjsko romsko naselje, kar verjetno ni zanemarljivo.

