Temeljni kamen za poslovno-logistični center trebanjske Komunale

14.8.2018 | 12:00

Danes dopoldan so položili temeljni kamen za gradnjo poslovno-logističnega centra trebanjske Komunale.

Komunala Trebnje načrtuje preselitev na novo lokacijo v maju prihodnje leto.

Trebnje - Trebanjska Komunala na obrobju Trebnjega v smeri Mirnske načrtuje zgraditi poslovno logistični center. Danes dopoldan so župani štirih občin ustanoviteljic tega javnega podjetja, direktor podjetja GPI Tehnika Novo mesto Drago Muhič in direktor trebanjske Komunale Stanko Tomšič skupaj položili temeljni kamen, s katerim so simbolično obeležili začetek gradnje novega objekta.

Da bi Komunalo iz središča Trebnjega preselili na primernejšo lokacijo, je ideja, o kateri so razmišljali mnogi že pred leti, a šele naslednje leto, ko bo investicija zaključena, bo do tega prišlo. Projekt izgradnje poslovno-logističnega centra so po besedah Tomšiča začeli načrtovati že leta 2016 in takrat tudi pridobili potrebno zemljišče, nato so v naslednjem letu pristopili k spremembi občinskega podrobnega prostorskega načrta in k načrtovanju projekta, letos izbrali izvajalca, to je podjetje GPI Tehnika iz Novega mesta, s katerim so junija podpisali tudi pogodbo za gradnjo.

»Veseli me, da so takoj po podpisu pogodbe že začeli z deli. Napredujejo s predvideno dinamiko. Prepričani smo, da bodo tako tudi nadaljevali, da bomo selitev na novo lokacijo lahko izvedli v maju naslednje leto,« je povedal Tomšič.

Na novi lokaciji bodo tako upravni kot tudi operativni prostori Komunale. »Sedanji prostori v centru mesta Trebnje za izvajanje dejavnosti niso bili primerni. Komunala v sam center mesta ne sodi, to se je pokazalo še posebej v zadnjih letih, ko smo močno povečali obseg svojih del, s tem tudi virov, ki jih za to potrebuje,« pravi njen direktor.

Na lokaciji, kjer se Komunala trenutno še nahaja, občina Trebnje načrtuje tudi gradnjo kulturnega centra, kar je bil še eden od razlogov več za selitev. »Mislim, da je tole fantastična lokacija nove Komunale, ki bo občanom izjemno dostopna,« je povedal trebanjski župan Alojzij Kastelic. Šentrupertski župan Rupert Gole je ob tem dodal, da so vse občine lastnice javnega podjetja, projekt soglasno potrdile.

Vrednost naložbe je 2,8 milijona evrov, trebanjska Komunala pa je vložila že okoli pol milijona lastnih sredstev za nakup zemljišča, projektno dokumentacijo, komunalni prispevek, nadzor in preddela, je dejal Tomšič.

Direktor GPI Tehnike se je Tomšiču zahvalil za izkazano zaupanje pri izbiri izvajalca in dejal, da je to zanje prestižen projekt. »Ta projekt je za nas ena dobra referenca za naprej,« je dodal Muhič.

Objekt bo grajen tako, da naj bi zadostil potrebam trebanjske Komunale za nadaljnji dve desetletji.

Besedilo in fotografije: R. N.

